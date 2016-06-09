خریداری بیش از ۷۰۰تن گندم مازاد از کشاورزان گناباد

علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت جو از ابتدای فروردین ماه و برداشت گندم از نیمه اردیبهشت ماه در سطح شهرستان گناباد آغاز شده است.

وی ادامه داد: در سال زراعی گذشته در سطح شهرستان گناباد ۶۴۰ هکتار گندم و ۲۰۰۰هکتار جو در مزارع این شهرستان کشت شده که نسبت به سال گذشته گندم۱۶۰هکتار و جو ۸۰۰ هکتار کاهش داشته است.

حسین راده تصریح کرد: دلیل کاهش این محصولات تمایل کشاورزان به احداث باغات پسته همچنین کنترل حجمی آب سفره های زیرزمینی در سطح شهرستان بوده است.

رئیس اداره جهادکشاورزی گناباد با اشاره به اهمیت کنترل آفات و ضدعفونی کمباین ها افزود: تمام گندم و جو گناباد توسط ۱۷ دستگاه مهاجر و یک دستگاه بومی برداشت شده که تمامی این دستگاه ها در ابتدای ورود به شهرستان توسط واحد مکانیزاسیون مدیریت جهادکشاورزی ضدعفونی شده است.

وی با اشاره به عملکرد گندم در واحد سطح که از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: عملکرد گندم در سطح شهرستان گناباد در هکتار دو هزار و ۸۰۰کیلو گرم و جو هزار و ۲۰۰کیلو گرم است که این برداشت بسیار مناسب نسبت به کم آبی و خشکسالی های اخیر است.

حسین زاده افزود: گندم و جو مازاد کشاورزان توسط اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان خریداری و در سیلوهای این شهرستان ذخیره می شود، که بر اساس آخرین آمار سیلوی گناباد تاکنون ۷۱۰ تن گندم و یک هزار و ۱۲۵ تن جو تحویل داده شده است.

رئیس اداره جهادکشاورزی گناباد ادامه داد : نکته قابل توجه در منطقه گناباد نسبت به بقیه شهرستان های گناباد کنترل خوبی که در بحث سن گندم صورت گرفته، بصورتی که این آفت در شهرستان کنترل شده و با کمترین سم زدگی کندم تحویل سیلو داده شده است.