شرکت آدیداس از مسئولان تیم ملی فوتبال کلمبیا عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تبلیغی که بازیکنان تیم فوتبال کلمبیا را در پیراهن های آدیداس نشان می دهد، نام این کشور غلط املایی دارد. در واقع نام این کشور به اشتباه Columbia درج شده که این موضوع بازتاب گسترده ای بر روی شبکه های مجازی داشته و شرکت نامبرده را به باد استهزا گرفته اند.

این کمپانی که دفتر آمریکای شمالی آن در اورگون پورتلند واقع است در بیانیه ای نوشت: «ما برای همکاری مان با فدراسیون فوتبال کلمبیا ارزش قائلیم و به خاطر اشتباهمان عذرخواهی می‌کنیم. این شرکت هر چه سریع تر تبلیغاتی که غلط املایی دارند را جمع آوری کرده و نسخه های جدید و صحیح را ارائه کرده است.

شرکت آدیداس از سال ۲۰۱۱ با فدراسیون فوتبال کلمبیا همکاری دارد.

کلمبیا که در حال حاضر در رده بندی فیفا در جایگاه سوم قرار دارد در بازی نخست خود در چارچوب رقابتهای کوپا آمه ریکا مقابل آمریکا پیروز شد و در بازی دوم با نتیجه ۲ بر یک از سد پاراگوئه گذشت.