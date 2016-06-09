پرونده مسکن مهر خراسان جنوبی هفته دولت بسته می شود

علی اصغر آسمانی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز پروژه مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان از سال ۸۸، اظهار کرد: از ۲۸ شهر استان تعداد ۲۵ شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند که پروژه مسکن مهر این شهرها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

وی، سهمیه مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان را هشت هزار و ۴۱۷ واحد عنوان کرد و گفت: از این تعداد تاکنون هفت هزار و ۹۹۳ واحد عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه از این تعداد نیز تاکنون هفت هزار و ۷۱۷ واحد توسط مسئولان استانی و کشور به صورت رسمی افتتاح شده است، عنوان داشت: پیش بینی می شود واحدهای باقی مانده نیز تا هفته دولت امسال به اتمام برسند.

پرداخت ۱۷۶۱ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان مسکن

آسمانی مقدم اضافه کرد: البته در این میان تنها ۱۲۰ واحد به دلیل مشکلات قضایی باقی می مانند ولی مابقی واحدها تا هفته دولت پرونده آنها بسته می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت این واحدها با بانک انعقاد قرار داد انجام شده است، بیان کرد: از این میزان تاکنون یک هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین از هشت هزار و ۴۱۷ واحد مسکن مهر استان پنج هزار و ۶۳۱ واحد در اراضی ۹۹ ساله و سه هزار و ۲۸۶ واحد در اراضی خود مالک است.

واگذاری ۲۳۲۸ واحد مسکن شهری

آسمانی مقدم همچنین به پروژه ساخت مسکن شهری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: از ابتدای تقسیم استان تاکنون دو هزار و ۳۲۸ واحد مسکونی در شهرهای استان ساخته و واگذار شده است.

وی با باین اینکه در حال حاضر نیز ۴۲۰ واحد در مرحله واگذاری داریم، بیان داشت: همچنین هم اکنون ۸۳۶ واحد مسکن در شهرهای استان در حال ساخت هستند.