وقوع ۱۷۷ حادثه در بیرجند / ۹۷ حادثه دیده نجات یافتند

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در فروردین و اردیبهشت سال جاری ۱۷۷ حادثه درخارج و داخل محدوده شهرستان بیرجند رخ داد.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۵۶ مورد داخل محدوده شهری و ۲۱ مورد نیز خارج از محدوده شهر به وقوع پیوسته است.

میرزایی خواستار رعایت نکات ایمنی در راستای جلوگیری از بروز این گونه حوادث شد و افزود: ۶۰ مورد از این حوادث شامل آتش سوزی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند با بیان اینکه این حوادث یک کشته و ۱۶ مصدوم را به دنبال داشته است، افزود: با تلاش های ماموران آتش نشانی، ۹۷ نفر از حادثه دیدگان نجات یافتند.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، بیان کرد: شهروندان با داشتن یک کپسول خاموش کننده حریق می توانند از بروز یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنند.

میرزایی با بیان اینکه کپسول خاموش کننده حریق باید در محل های قابل رویت و در دسترس همگان باشد، اظهار کرد: همچنین از شهروندان خواستارم که هنگام مسافرت شیرهای اصلی گاز و فیوز کنتور برق منازل را قطع کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند بیان کرد: دودکش ها مهم ترین نقش را در خوب سوختن و انتقال گازهای کشنده دارند، بنابراین مسیر آن ها باید به صورت دوره ای کنترل شود.