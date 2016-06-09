لغو مجوز ورود فلسطینی ها به سرزمین های اشغالی از سوی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، رژیم صهیونیستی صبح امروز پنجشنبه به دنبال عملیات ضد صهیونیستی فلسطینی ها در تل آویو ۸۳ هزار مجوزی که به فلسطینی ها برای ورود به اراضی فلسطین اشغالی به مناسبت ماه رمضان داده بود را لغو کرد.

منابع وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: همه مجوزهایی که به مناسبت ماه رمضان داده شده لغو شد که در میان آنها مجوزهای مربوط به دیدار های خانوادگی از کرانه باختری نیز وجود دارد.

در تیراندازی شامگاه چهارشنبه در مرکز تل آویو دست کم ۴ صهیونیست کشته و شماری دیگر زخمی شدند. منابع رسانه ای از دستگیری دو عامل این تیراندازی که در مرکز تل آویو به وقوع پیوست خبر دادند.خالد موسى محمد شحاده مخامره» و «محمد أحمد موسى شحاده مخامره» از شهر یطا در جنوب الخلیل عملیات شب گذشته را در تل آویو انجام دادند.