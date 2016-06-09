عملیات دفن پسماند با خاک در سایت بازیافت زباله سنندج اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج،مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری سنندج با بیان اینکه عملیات دفن پسماند با خاک انجام شد، گفت: مروزه مدیریت پسماند یکی از مهم ترین محورهای توسعه پایدار در هر کشور است.

سیروان غفوری بیان کرد: در سنندج روزانه بیش از ۳۷۰ تن زباله از سطح شهر جمع آوری و به سایت دفن زباله انتقال داده می شود.

وی اظهارداشت: با شروع فصل گرما و بر اثر تابش نورآفتاب بر زباله ها گاز متان تولید می شود و همین امر باعث آتش سوزی می شد.

وی عنوان کرد: برای جلو گیری از آتش سوزی وهمچنین در راستای اهداف زیست محیطی عملیات دفن پسماند با پوشش خاک در محل سایت زباله اجرا شد و بیش از چند هزار تن زباله کاملا دفن شد.

مدیر عامل سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری سنندج افزود: بیش از ۲۰ دستگاه ماشین آلات نظیر لودر ، بلدوزر،بیل مکانیکی و خاور در مدت ۱۰ روز عملیات دفن کامل پسماند را انجام دادند.