خبرگزاری مهر - گروه استا‌ن‌ها: آتش سوزی تنگ خرسی در شهرستان پاسارگاد استان فارس در حالی از ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه شروع شده که هر لحظه بر میزان و وسعیت آن افزوده می شود.

به دلیل سخت گذر بودن منطقه حضور نیروهای امدادی خیلی تاثیرگذار نبود به همین دلیل از تهران تقاضا شده بود که بالگرد و هواپیماهای آب پاش به منطقه اعزام شوند.

این در حالیست هنوز هواپیماها به منطقه نرسیده و مردم و جوامع محلی به کمک نیروهای امدادی آمده اند تا حریق را کنترل کنند.

هواپیما هنوز نرسیده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اظهار نگرانی از ادامه آتش سوزی در تنگه خرسی پاسارگاد به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه آتش سوزی در این منطقه از ساعت ۱۱ روز گذشته آغاز شده و با وجود اقداماتی که انجام شده اما همچنان ادامه دارد.

حسن فیاض پور افزود: از روز گذشته نیروهای مردمی و دولتی و یک فروند بالگرد مشغول اطفای این آتش سوزی هستند اما هنوز موفق به مهار آتش نشده اند.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی گسترده است، افزود: هنوز اطلاعات دقیقی از وسعت حریق در دسترس نیست اما پس از مهار، اداره منابع طبیعی خسارت ها و وسعت آن را اعلام می کند.

وی با انتقاد از وزارت دفاع برای عمل نکردن به تعهداتش گفت: سال گذشته از سوی مدیریت بحران کشور هشت میلیارد تومان به وزارت دفاع برای دو سال پرداخت و وزارت دفاع متعهد شد بر حسب اعلام مدیران کل منابع طبیعی یا محیط زیست استان ها به صورت شفاهی یا تلفنی، نسبت به اعزام بالگرد و نیروهای نظامی اقدام کند.

وی ادامه داد: اما در آتش سوزی روز گذشته وزارت دفاع در حالی که نزدیک به ۲۴ ساعت از وقوع حریق می گذرد هنوز به تعهد خود عمل نکرده و ما نیز این موضوع را به تهران اعلام کرده ایم و تقاضا داریم علت این تاخیر را اعلام کنند.

وی افزود: در حال حاضر یک هواپیمای آب پاش ۳۰۰ تنی از تهران به منطقه اعزام شده اما هنوز نرسیده است. امید می رود با رسیدن این هواپیما آتش مهار شود.

مدیرکل محیط زیست استان فارس نیز با اظهار نگرانی از گسترش این حریق در منطقه تنگ خرسی گفت: در حال حاضر حریق در این منطقه ادامه دارد و از روز گذشته یه فروند بالگرد در منطقه حضور یافته است.

حمزه ولوی افزود: این بالگرد فقط امکان انتقال نیرو دارد و هنوز بالگرد یا هواپیمای آب پاش از تهران نرسیده است.

وی گفت: چهار بالگرد به منطقه اعزام شده است.

در این راستا مدیرکل منابع طبیعی استان فارس نیز گفت: هم اکنون بر حسب اعلام نیاز استانداری، یک بالگرد از هلال احمر اهواز در منطقه حضور یافته است.

مهرزاد بوستانی به مهر گفت: این بالگرد وظیفه جابجایی نیرو و امکانات بر عهده دارد و تا زمانی که هواپیمای آب پاش در منطقه حاضر نشود مهار با مشکل صورت می گیرد.

وی گفت: با این بالگردها آب و کنسرو به نیروهای امدادی و مردمی رسانده شده زیرا منطقه صعب العبور است و دسترسی به نیروها مشکل است.