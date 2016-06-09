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۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

رئیس اداره بهداشت دامپزشکی استان کرمانشاه مطرح کرد:

واکسیناسیون کل جمعیت دامی استان کرمانشاه علیه بیماری «لمپی اسکین»

واکسیناسیون کل جمعیت دامی استان کرمانشاه علیه بیماری «لمپی اسکین»

کرمانشاه- رئیس اداره بهداشت دامپزشکی استان کرمانشاه، گفت: کار واکسیناسیون رایگان تمام جمعیت دام سنگین استان علیه بیماری لمپی اسکین که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود به اتمام رسید.

 به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید همتی در گفتگو با خبرنگاران از پایان کار واکسیناسیون جمعیت دامی گاو و گوساله استان کرمانشاه علیه بیماری لمپی اسکین خبر داد و اظهار داشت: واکسیناسیون مهمترین راه پیشگیری از این بیماری است.

وی ابراز کرد: اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از اواخر سال گذشته کار واکسیناسیون رایگان جمعیت دام سنگین استان، علیه این بیماری را  با توان بخش خصوصی و بخش دولتی، آغاز و در حال حاضر نیز به پایان رسانده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، سم پاشی بدن و جایگاه دام را از دیگر راه های پیشگیری و کنترل بیماری لمپی اسکین عنوان کرد و گفت: ضدعفونی و رعایت بهداشت جایگاه دام، قرنطینه و محدودیت تردد را  از دیگر راه های کنترل و پیشگیری این بیماری برشمرد.

دکتر همتی با تأکید بر سم پاشی بدن و جایگاه های دام علیه این بیماری، خاطرنشان کرد: با توجه به بارش های مناسب منطقه، بالا بودن رطوبت نسبی، آغاز فصل گرما، تکثیر و تزاید حشرات به عنوان ناقل این بیماری احتمال بروز بیماری وجود دارد لذا دامداران باید در این فصل به صورت مرتب و مستمر نسبت به سم پاشی جایگاه و بدن دام زیر نظر کارشناسان دامپزشکی اقدام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: لمپی اسکین نوعی بیماری حاد تا مزمن ویروسی است و مشابه بیماری آبله گوسفند و بز است که درمان قطعی نداشته و تنها اقدامات حمایتی به بهبود بیماری کمک خواهد کرد و عمده ترین راه انتقال بیماری از طریق نیش حشرات از جمله پشه های گزنده است.

وی، تماس مستقیم دام سالم با بزاق، آب و غذا آلوده را از دیگر راه های انتقال این بیماری دانست و گفت: دام بیمار، ویروس را از راه جراحات جلدی، بزاق، ترشحات تنفسی و شیر دفع می کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: بیماری لمپی اسکین عمدتأ موجب ضایعات پوستی درگاو و گوساله می شود و تمام نژادهای گاو به این بیماری حساس هستند.

دکتر همتی یادآور شد: بیماری در دام به علائمی مانند تب، کاهش تولید شیر، بروز گره یا برجستگی های دردناک در سطح پوست و برخی از نواحی بدن مانند سر، گردن، روی پستان ها که پس از مدتی تبدیل به زخم شده و لنگش و مرگ و میر را به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول بیان داشت: شیوع بیماری لمپی اسکین بین یک تا ۹۰ درصد و تلفات ۱۰ الی ۴۰ درصدی دارد که اکثرأ بین یک تا ۵ درصد خواهد بود.

کد مطلب 3681524

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