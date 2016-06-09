واکسیناسیون کل جمعیت دامی استان کرمانشاه علیه بیماری «لمپی اسکین»

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید همتی در گفتگو با خبرنگاران از پایان کار واکسیناسیون جمعیت دامی گاو و گوساله استان کرمانشاه علیه بیماری لمپی اسکین خبر داد و اظهار داشت: واکسیناسیون مهمترین راه پیشگیری از این بیماری است.

وی ابراز کرد: اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از اواخر سال گذشته کار واکسیناسیون رایگان جمعیت دام سنگین استان، علیه این بیماری را با توان بخش خصوصی و بخش دولتی، آغاز و در حال حاضر نیز به پایان رسانده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، سم پاشی بدن و جایگاه دام را از دیگر راه های پیشگیری و کنترل بیماری لمپی اسکین عنوان کرد و گفت: ضدعفونی و رعایت بهداشت جایگاه دام، قرنطینه و محدودیت تردد را از دیگر راه های کنترل و پیشگیری این بیماری برشمرد.

دکتر همتی با تأکید بر سم پاشی بدن و جایگاه های دام علیه این بیماری، خاطرنشان کرد: با توجه به بارش های مناسب منطقه، بالا بودن رطوبت نسبی، آغاز فصل گرما، تکثیر و تزاید حشرات به عنوان ناقل این بیماری احتمال بروز بیماری وجود دارد لذا دامداران باید در این فصل به صورت مرتب و مستمر نسبت به سم پاشی جایگاه و بدن دام زیر نظر کارشناسان دامپزشکی اقدام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: لمپی اسکین نوعی بیماری حاد تا مزمن ویروسی است و مشابه بیماری آبله گوسفند و بز است که درمان قطعی نداشته و تنها اقدامات حمایتی به بهبود بیماری کمک خواهد کرد و عمده ترین راه انتقال بیماری از طریق نیش حشرات از جمله پشه های گزنده است.

وی، تماس مستقیم دام سالم با بزاق، آب و غذا آلوده را از دیگر راه های انتقال این بیماری دانست و گفت: دام بیمار، ویروس را از راه جراحات جلدی، بزاق، ترشحات تنفسی و شیر دفع می کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: بیماری لمپی اسکین عمدتأ موجب ضایعات پوستی درگاو و گوساله می شود و تمام نژادهای گاو به این بیماری حساس هستند.

دکتر همتی یادآور شد: بیماری در دام به علائمی مانند تب، کاهش تولید شیر، بروز گره یا برجستگی های دردناک در سطح پوست و برخی از نواحی بدن مانند سر، گردن، روی پستان ها که پس از مدتی تبدیل به زخم شده و لنگش و مرگ و میر را به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول بیان داشت: شیوع بیماری لمپی اسکین بین یک تا ۹۰ درصد و تلفات ۱۰ الی ۴۰ درصدی دارد که اکثرأ بین یک تا ۵ درصد خواهد بود.