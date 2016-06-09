اعزام۱۴۰۰ مبلغ و مبلغه به روستاها و شهرهای آذربایجان شرقی

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:از جمله وظایف سازمان تبلیغات اسلامی در ماه مبارک رمضان اعزام مبلغان به سطح کشور است و در همین راستا تعداد۱۰۱ مبلغه و ۱۲۹۹ نفر مبلغ جهت تبلیغ احکام نورانی اسلام به مناطق مختلف استان اعزام شده اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود:روحانیون اعزامی ضمن اجرای برنامه‌های فرهنگی، ایراد سخنرانی، تلاوت قرآن،احکام آموزی، تصحیح نماز و برپایی محافل انس با قرآن در طول ماه مبارک رمضان به اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی می‌پردازند.

عظیمی با اشاره به جلسات توجیهی مبلغان افزود:همایش های طلایه داران تبلیغ در همه شهرستانهای استان با هدف آشنایی روحانیون با مسایل روز و تغذیه فکری در آستانه ماه مبارک رمضان برگزاری شد.

وی افزود:امسال مسایلی همچون پشتیبانی از جبهه مقاومت،مبارزه با مصرف مواد مخدر،امر به معروف و نهی ازمنکر،صرفه جویی در مصرف انرژی بخصوص آب و بحث های اقتصاد مقاومتی از اهم موضوعات مورد تاکید برای مبلغان و مبلغین بوده است.