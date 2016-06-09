به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم مدیرکل سابق سازمان بهزیستی استان همدان شاممگاه چهارشنبه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و هیئت همراه، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان و مدیران و مسئولین دستگاه های اجرایی استان درسالن اجتماعات خانه معلم همدان برگزار شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با بیان اینکه شرایط بهزیستی شرایط ویژه ای است و این سازمان مجموعه زیادی از افراد را شامل می شود، گفت: کسانی که خادم سازمان بهزیستی هستند در این سازمان با عشق کار می کنند.

امیر خجسته با بیان اینکه این نظام چکیده خون پاک ترین انسان های روی زمین است و مدیران و کسایی که مسئولیت پذیرفتند باید خودش را وقف کنند چراکه خدمت به این مردم توفیق بالایی خواهد داشت، گفت: در مجلس نیز آنچه در توان داشته باشیم پیگیری و حمایت خواهیم کرد و مجلس شورای اسلامی یک لحظه درنگ نکرده و با تمام توان حمایت کرده است.

مدیرکل سابق بهزیستی استان همدان نیز با بیان اینکه عمر خدمتی خود را در سازمان بهزیستی و سازمانی که معراج عاشقان و دلباختگان است و دستیابی به آرمان های اصیل انقلاب را دنبال می کند، سپری کردم، گفت: هیچ خدمتگزاری در سازمان بهزیستی از حلقه این مجموعه بیرون نخواهد رفت و در هر حال در کنار مجموعه حضور خواهد داشت.

اکبر سوری عنوان کرد: انتصاب مدیرکل جدید بهزیستی همدان حرکتی رو به جلو خواهد بود و امیدواریم در راستای انجام مأموریت‌های بهزیستی همدان شاهد حمایت‌های هرچه بیشتر سازمان بهزیستی کشور باشیم.

مدیر کل بهزیستی استان همدان نیز با بیان اینکه ادامه دهنده راه موفقان این عرصه خواهم بود، گفت: امیدواریم در راستای ارتقای خدمات به جامعه هدف بهزیستی گام‌های استواری برداریم.

حمیدرضا الوند با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور دارای نیروی متخصص، فهیم و دلسوز است عنوان کرد: با حضور این افراد در حوزه آسیب های اجتماعی، گره ای از مشکلات معلولین و معتادین و کودکان کار و زنان سرپرست خانوار و بیماران اوتیسم باز خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور سه وظیفه ارتقاء و بهبود جامعه هدف، ارتقاء و بهبود رنکینگ های استانی و کشوری و ارتقاء و بهبود وضعیت رفاهی پرسنل و کارکنان را از جمله اهم وظایف اعلام کرده گفت: امیدوارم بتوانم با کمک همکاران و همچنین حمایت های دولت این وظایف را به نحو شایسته انجام دهم.