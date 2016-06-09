انتخابات انجمن صنفی مدیران تولید سینما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات انجمن صنفی مدیران تولید سینما عصر روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه با حضور اکثریت اعضا و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن زنده یاد سیف الله داد خانه سینما تشکیل شد که در این جلسه اساسنامه تصویب و اعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:
اعضای اصلی هیات مدیره
۱- محمدرضا منصوری ۴۴ رای
۲- سید علی قائم مقامی ۴۰ رای
۳- یوسف صمد زاده ۳۱ رای
۴- حسن آقاکریمی ۲۹ رای
۵- پیمان جعفری ۲۸ رای
اعضای علی البدل
۱- هادی انباردار ۲۶ رای
۲- مجتبی متولی ۱۸ رای
بازرس اصلی
یونس صباحی ۴۱ رای
بازرس علی البدل
شروین امیرصادقی ۱۶ رای
بعد از برگزاری انتخابات بلافاصله هیات مدیره منتخب تشکیل جلسه داد و حسن آقا کریمی به عنوان رییس، سید علی قائم مقامی به عنوان دبیر، یوسف صمدزاده نایب رییس و محمدرضا منصوری به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.
نظر شما