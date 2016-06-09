۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

انتخابات انجمن صنفی مدیران تولید سینما برگزار شد

انتخابات انجمن صنفی مدیران تولید سینما با معرفی اعضای هیات مدیره برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات انجمن صنفی مدیران تولید سینما عصر روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه با حضور اکثریت اعضا و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن زنده یاد سیف الله داد خانه سینما تشکیل شد که در این جلسه اساسنامه تصویب و اعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

 اعضای اصلی هیات مدیره

۱- محمدرضا منصوری ۴۴ رای

۲- سید علی قائم مقامی ۴۰ رای

۳- یوسف صمد زاده ۳۱ رای

۴- حسن آقاکریمی ۲۹ رای

۵- پیمان جعفری ۲۸ رای

اعضای علی البدل

۱- هادی انباردار ۲۶ رای

۲- مجتبی متولی ۱۸ رای

بازرس اصلی

یونس صباحی ۴۱ رای

بازرس علی البدل

شروین امیرصادقی ۱۶ رای

بعد از برگزاری انتخابات بلافاصله هیات مدیره منتخب تشکیل جلسه داد و حسن آقا کریمی به عنوان رییس، سید علی قائم مقامی به عنوان دبیر، یوسف صمدزاده نایب رییس و محمدرضا منصوری به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

آروین موذن زاده

