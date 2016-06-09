انتخابات انجمن صنفی مدیران تولید سینما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات انجمن صنفی مدیران تولید سینما عصر روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه با حضور اکثریت اعضا و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن زنده یاد سیف الله داد خانه سینما تشکیل شد که در این جلسه اساسنامه تصویب و اعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای اصلی هیات مدیره

۱- محمدرضا منصوری ۴۴ رای

۲- سید علی قائم مقامی ۴۰ رای

۳- یوسف صمد زاده ۳۱ رای

۴- حسن آقاکریمی ۲۹ رای

۵- پیمان جعفری ۲۸ رای

اعضای علی البدل

۱- هادی انباردار ۲۶ رای

۲- مجتبی متولی ۱۸ رای

بازرس اصلی

یونس صباحی ۴۱ رای

بازرس علی البدل

شروین امیرصادقی ۱۶ رای

بعد از برگزاری انتخابات بلافاصله هیات مدیره منتخب تشکیل جلسه داد و حسن آقا کریمی به عنوان رییس، سید علی قائم مقامی به عنوان دبیر، یوسف صمدزاده نایب رییس و محمدرضا منصوری به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.