به گزارش خبرنگار مهر، هاجر جماديه پیش از ظهر پنج شنبه در گردهمايی اعضای كانون های پرورش فكری كودك و نوجوان اردبيل به مناسبت هفته محيط زيست تصريح كرد: در حال حاضر ۳۰ مركز ثابت و سيار در استان و پنج مركز در شهرستان اردبيل داير است.

وی افزود: در آينده نزديك دو مركز ثابت مركز در نمين و رضی و يك مركز سيار در اردبيل داير می شود و در عين حال درخواست ايجاد دو مركز در در سرعين و آبي بيگلو مطرح شده است.

مديركل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان با تاكيد به اينكه مراكز این كانون به دنبال ايجاد فضای شاداب و با نشاط جهت آموزش كودكان است، تصريح كرد: در چهار بخش فرهنگی، ادبی، قرآنی و دينی برنامه هاي اين مجموعه با کمترین هزينه برگزار می شود.

جماديه با اشاره به علاقه مندی كودكان عضو كانون های پرورش فكری به برنامه های برگزار شده، اضافه كرد: به دليل ارتباط مطلوب ايجاد شده؛ كانون با موفقيت های مختلفی همراه بوده كه از آن جمله كسب چهار مقام جهانی در رشته نقاشی طی چهار ماه گذشته است.

وي با اشاره به گردهمايی كودكان در هفته محيط زيست اين برنامه را با هدف اطلاع رسانی به كودكان و آشناسازی آن ها با مفاهيم صيانت از محيط زيست دانست.

مديركل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان تاكيد كرد: در گذشته عنوان می شد كه اگر درخت را اذيت كنيم مرتكب گناه می شويم و چنين باورهای عميقی بايد به كودكان امروز انتقال يابد.

جماديه با تاكيد به اينكه استان اردبيل يك استان كوهستانی است اما وضعيت زيست محيطی مناسبی ندارد، اضافه كرد: لازم است با نشر آگاهی در بين نسل آينده سرمايه های زيست محيطی حفاظت شود.