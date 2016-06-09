۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶

فرماندار پاسارگاد:

آتش سوزی پاسارگاد در حال کنترل شدن است

شیراز _ فرماندار پاسارگاد گفت: حریق تنگ بلاغی در حال کنترل شدن است اما امیدوارم شاهد وزش باد نباشیم.

طاهر ایزدی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه حضور گسترده مردم کمک بسیار بزرگی است، تاکید کرد: حضور گروه های مختلف مردمی از شب گذشته در منطقه بیشتر شده و امیدوارم تا ساعتی دیگر آتش مهار شود.

وی با اشاره به اینکه هواپیمای آب پاش به منطقه نرسیده تاکید کرد: بالگرد هلال احمر نیروی انسانی را به منطقه منتقل می کند که خوشبختانه کمک بسیار بزرگی است.

فرماندار پاسارگاد تاکید کرد: بخشی از آتش مهار شده اما وسعت فراوان است و امیدوارم شاهد وزش باد نباشیم زیرا در برخی مواقع وزش باد باعث حریق مجدد در مناطق مهار شده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی تنگه بلاغی پاسارگاد از ۲۴ ساعت قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

