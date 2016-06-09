۶۳ کشته و زخمی بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در «بغداد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، یک انفجار تروریستی در منطقه «بغداد الجدیده» واقع در شرق بغداد به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این انفجار به کشته و زخمی شدن ۶۳ غیرنظامی منجر شد.

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده ای که یک عامل انتحاری آن را هدایت می کرد در منطقه نزدیکی به سینما البیضاء در منطقه بغداد الجدیده، ۲۳ نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شده اند.

این منابع از احتمال افزایش این آمار خبر دادند.

از سوی دیگر، یک انفجار تروریستی دیگر در نزدیکی پایگاه نظامی «التاجی» واقع در شمال بغداد به وقوع پیوست.

تاکنون گزارشی از میزان تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده است.

این در حالی است که انفجار مواد منفجره انباشته شده در یک مرکز امنیتی در شهر «ناصریه» واقع در استان «ذی قار» به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن ۳۷ تَن دیگر منجر شد.