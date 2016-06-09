کشته شدن ۴۳ اتیوپیایی در حمله مسلحانه به پایگاه نیروهای آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسکای نیوز عربی»، افراد مسلح به یک پایگاه نیروهای آفریقایی در مرکز «سومالی» یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله ۴۳ نظامی اتیوپیایی کشته و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

گروه تروریستی «الشباب» با صدور بیانیه ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

این در حالی است که هفته گذشته نیز بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده ای که یک هتل را در مرکز مگادیشو هدف قرار داد ۱۰ نفر از جمله دو نماینده کشته شدند.

این انفجار ساعاتی پس از آن صورت گرفت که مقامات سومالیایی از کشته شدن مغز طراح حمله تروریستی سال ۲۰۱۵ به دانشگاهی در شرق کنیا که ۱۴۸ کشته که ۱۴۲ دانشجو در میان آنها قرار داشتند، خبر دادند.