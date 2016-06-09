به گزارش خبرنگار مهر ستاره جوان و بیرقیب کاراته خراسان شمالی که هماکنون قصد دارد در نسل بزرگسالان طلوعی طلایی داشته باشد و در رکود کاراته خراسان شمالی به دنبال درخشش در رقابتهای انتخابی تیم ملی در شیراز و در اواخر مردادماه جاری است هماکنون پنجه در پنجه مشکلات به سر میبرد.
شهاب براتی، کاراته کای جوان اهل خراسان شمالی در رقابتهای جهانی کاراته در مهرماه سال گذشته و در وزن آزاد ۸۰+ کیلوگرم با شکست همه رقبای خود و حریف قدرتمند آمریکایی راهی بازی پایانی شد و با برتری برابر حریف ژاپنی خود بر روی سکوی قهرمانی ایستاد.
موفقیتهای براتی و قهرمانیهایش در پنج دوره مسابقات کشوری و مسابقات جهانی تمام اهداف او را محقق نکرده و قصد دارد با ظرفیت و توانمندیهایش در کن شین کان بار دیگر پرچم کشورش را در مسابقات آسیایی و در ردهای بالاتر به اهتزاز درآورد.
وی معتقد است: تمرینات انفرادی و غیرمستمر برای حضور در تیم ملی بدون تردید نمیتواند مثمر ثمر واقع شود و سنگلاخهای این مسیر که میتوان آنها را کم حمایتی مسئولان، مشکلات مالی و خدمت نظاموظیفه عنوان کرد بسیار آزاردهنده و مانع از شتاب گرفتن این روند رو به رشد و حضورش در تیم میشود و شانس دیگر کاراتهکاران کشور را در این مسابقات افزایش خواهد داد.
این قهرمان کاراته جوانان که قبل از رقابتهای آسیایی توکیو در سال گذشته تنها کاراته کای دعوتشده از خراسان شمالی به تیم ملی بزرگسالان بود به خبرنگار مهر میگوید: مهمترین هدف برای من در سال گذشته، کسب مدال در مسابقات آسیایی ۲۰۱۶ توکیو در اردیبهشتماه بود که کادر فنی و مربی تیم ملی با انتخاب من فرصت کسب مدالی دیگر برای کلکسیون افتخارات استان را داده بودند لیکن مشکلات فرارسیدن زمان خدمت نظاموظیفه، تغییر قانون خدمت نظاموظیفه ویژه قهرمانان جهان و درنتیجه نبود روادید خروج از کشور و دیگر کم حمایتیها من را از این مهم دور ساخته است.
براتی با قدردانی از مساعدت فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی اظهار میکند: مسئولان باید به دنبال حفظ معیشت ورزشکاران مدالآور باشند تا آنها بتوانند مسیر قهرمانی و موفقیت خود را بهخوبی طی کنند کما اینکه به لطف سردار مرتضوی، فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی مقرر شد تا مشکل محل خدمتم حل شود تا تمرینات کاراته بهطور مستمر و زیر نظر مربی اختصاص پیگیری شود.
در پایان میتوان به یکی از رویدادهای مهم ورزشی این قهرمان اشاره کرد و آنهم خاطره بازگشت وی از مسابقات جهانی ژاپن در مهرماه سال گذشته بود که وی پس از بازگشت از مسابقات جهانی ژاپن که مصادف شده بود با بازگشت پیکرهای جانباختگان حادثه منا به خراسان شمالی، این قهرمان جامه سفید کاراته را از تن کَند و بر خود تکلیف دانست تا از مراسم پیشوازش برای قهرمان جهان شدنش دست کشیده و رخت عزا بر تن کند و همگان را بر منش پهلوانی رهنمون سازد.
