جزئیات خرید قسطی برق از مردم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود به روزهای پایانی هفته پیک مصرف برق کشور هم روز گذشته در مقایسه با روزهای سه شنبه و دوشنبه حدود یکهزار مگاوات کاهش یافت تا تب مصرف برق برای یک دوره کوتاه چند روزه و به صورت موقت فروکش کند.

براساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته چهار شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ در ساعت ۲۱:۳۳ شب با مصرف ۴۴ هزار و ۶۵۴ مگاوات به ثبت رسید ضمن آنکه بالاترین پیک مصرف برق روز هم در ساعت ۱۴:۰۷ بعد از ظهر با مصرف ۴۴ هزار و ۶۳۴ مگاوات حاصل شد.

از سوی دیگر پیک مصرف برق ایران روز گذشته در مقایسه با دوشنبه و سه شنبه هفته جاری کاهشی حدود یک هزار مگاواتی و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته افزایشی بالغ بر یک هزار هزار مگاواتی داشته است.

علاوه بر این، روز گذشته کل مبادلات برق ایران حدود یک‌هزار و ۶۶۹ مگاوات بوده که سهم واردات برق به کشور ۳۳۷ مگاوات و سهم صادرات حدود یک‌هزار و ۳۳۲ مگاوات و عمدتا به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان بوده است.

ذخیره برق نیروگاه‌های کشور هم روز گذشته در ساعات پیک حدود دو ‌هزار و ۱۵۳ مگاوات بوده ضمن انکه سهم صنایع کشور از مصرف هم حدود چهار هزار و ۷۲ مگاوات به ثبت رسیده است.

اعلام جزئیات خرید قسطی برق از مردم

به گزارش مهر، شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد: مشترکین دیماندی اداری و تجاری می‌توانند با اعلام آمادگی مبنی بر مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف به صورت مکتوب اعلام همکاری خود را برای کاهش حداقل ۱۵ درصد از بار در روزهای محدود (زمان‌های مورد نیاز) و یا استفاده از مولد اختصاصی برای کاهش مصرف برق اعلام کنند.

بر اساس این اطلاعیه در صورتی‌که مشترکین دیماندی اداری وتجاری از مولد اختصاصی خود برای تامین بخشی از برق مصرفی در ساعات پیک استفاده کنند؛ شرکت برق به ازای هر کیلووات تولید برق مبلغ ۱۵۰ تومان و هزینه سوخت مصرفی (معادل ۴۰ درصد لیتر گازوئیل و یا ۲۵ درصد مترمکعب گاز به ازاء هر کیلووات ساعت) پرداخت می‌کند.

علاوه بر پاداش استفاده از مولدهای اختصاصی در پیک مصرف، مشترکان دیماندی اداری و تجاری که با هماهنگی قبلی نسبت به تعدیل بار خود در زمان‌های مورد نیاز همکاری کرده اند از تخفیف در بهای دیماند (۱۰ برابر دیماند کاهش داده شده) و بهای انرژی (۱.۵ برابر قیمت انرژی صرفه جویی شده) نیز بهره مند خواهند شد.

نحوه همکاری ادارات دولتی بر اساس مراحلی شامل ارسال نامه مکتوب مبنی بر اعلام همکاری در طرح ادارات، درخواست این شرکت مبنی بر کاهش مصرف (از ۲۴ ساعت قبل برای ایجاد آمادگی)، کاهش حداقل ۱۵ درصد مصرف برق در ساعات ۱۱ تا ۱۵، بررسی کاهش مصرف رخ داده شده توسط سامانه پایش مصرف مشترکین و همچنین بررسی عملکرد کلی طی دوره و محاسبه پاداش همکاری انجام می‌گیرد.

پاداش همکاری تمامی مشترکان دیماندی اداری و تجاری همکار در تعدیل بار مصرفی، پس از بررسی عملکرد در قبوض دوره آذر و دی ماه محاسبه و اعمال خواهد شد.