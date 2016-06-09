دارندگان کارت مرزنشینی در قصرشیرین عضو تعاونی مرزنشینان هستند

مرادعلی تاتار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان قصرشیرین با موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن دو مرز مشترک و طولانی با عراق در دو بخش اقلیم کردستان و حوزه عربی نگین اقتصادی غرب کشور به شمار می‌آید.

وی از صدور کارت مرزنشینی برای ۱۵۰۰ خانوار در شهرستان قصرشیرین طی چند روز اخیر خبر داد و افزود: برای ساکنان مرز کارت مرزنشینی صادر و ساماندهی نیز انجام شده است.

تاتار با اشاره به فعالیت کوله‌بری در قصرشیرین گفت: کوله‌بری نیز با استفاده از این کارت‌های مرزنشینی انجام می‌شود.

وی در خصوص انفجارهای مین در شهرستان قصرشیرین گفت: نیروهای مین‌زدایی زیرنظر وزارت دفاع فعالیت خود را انجام می‌دهند و گاهاً شاهد انفجار مین به دلایل گوناگون بودیم.

تاتار با اشاره به جمعیت بالغ بر ۲۵ هزار نفر در شهرستان قصرشیرین گفت: وجود رودخانه‌های دائمی همچون الوند در قصر و شرایط آب و هوایی خاص سبب اهمیت موقعیت کشاورزی و باغداری شهرستان برای سرمایه‌گذاری شده است.

تاتار بیان کرد: افرادی که کارت مرزنشینی دارند عضو تعاونی مرزنشینان نیز هستند و برای ساماندهی مبادلات مرزی، تعاونی مرزنشینان نیز مهیا است.