فعالیت های صنعتی بدون پیوست زیست محیطی در گیلان جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در مراسم افتتاح تصفیه خانه یکی از شرکت های واقع در شهر صنعتی رشت که صبح پنج شنبه برگزار شد اظهار کرد: با توجه به شرایط محیط زیست گیلان، در نظر گرفتن شاخص های زیست محیطی در تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های صنعتی یکی از تاکیدات است.

وی با بیان اینکه بیش از چهار دهه از فعالیت شهر صنعتی رشت می گذرد تصریح کرد: متاسفانه هنوز این شهرک صنعتی به سیستم تصفیه خانه مجهز نشده و این امر باید هرچه سریعتر ساماندهی شود.

استاندار گیلان تجهیز شهرک های صنعتی به تصفیه خانه را از جمله مهمترین وظایف شرکت شهرک های صنعتی دانست و گفت: سیمای شهر صنعتی رشت زیست محیطی نیست و هرچه سریعتر درباره بهبود این وضعیت باید اقدام شود.

نجفی با بیان اینکه شهر صنعتی رشت دارای قابلیت های کافی برای ایجاد تفرجگاه است بیان کرد: این مساله از سیاست های استان بوده و در اجرای این سیاست ها نیاز به همراهی سازمان محیط زیست نیز وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تصریح کرد: فعالیت صنایع در استان موجب حل مشکلات اقتصاد و اشتغالزایی می شود اما نباید محیط زیست را هم فراموش کنیم.

تصفیه خانه یکی از کارخانه های شهر صنعتی رشت در زمینی به مساحت هزار متر مربع و با بیش از ۲۵ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید. این تصفیه خانه که عملیات اجرایی آن از سه سال پیش آغاز شده بود در حال حاضر روزانه ۲۰۰ متر مکعب ورودی فاضلاب دارد.