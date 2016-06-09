افشين رحيمی در حاشيه مراسم انعقاد تفاهمنامه با بسيج سازندگی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با اجرایی شدن این تفاهمنامه، روند اشتغالزایی در استان سرعت بيشتری گرفته و پيشرفت میكند.
وی با بيان اينكه این تفاهمنامه بين اداره كل فنی و حرفهای خراسان رضوی و بسیج سازندگی براي آموزش نيروی متخصص و افزايش شغل منعقد شده است، گفت: جغرافیای اجرای این طرح، کل استان خراسان رضوی است و با استفاده از ضریب نفوذ بسیج سازندگی تا دور افتادهترین روستاها، نقطه صفر مرزی و حتی عشایر را تحت پوشش این طرح قرار میدهیم.
مدیر کل فنی و حرفهای خراسان رضوی به نامگذاری سال ۹۵ با نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اشاره کرد و گفت: تمرکز سازمان فنی و حرفهای استان بر هدفمندسازی و هوشمندسازی آموزشها است و با همکاری بسیج سازندگی، آموزشهای هدفمند یعنی آموزش منجر به اشتغال را در برنامه داریم.
رحیمی خاطرنشان كرد: با توجه به محدودیت زمانی و بودجه سازمان، آموزشهایی در این تفاهمنامه گنجانده میشود که برطرف کننده نیاز بازار باشد و منجر به اشتغال شود، آموزش در قالب این طرح مشترک در سکونتگاههای غیر رسمی انجام شده و صنایع تبدیلی و تکمیلی جز اولویتهای این تفاهمنامه محسوب میشود.
وی با بيان اينكه بسیج سازندگی مجری طرح و اداره كل فنی و وظيفه آموزش به داوطلبان را برعهده دارد، گفت: اساس این طرحريال شناسایی افراد نیازمند به این آموزشها و مشخص کردن رشتههای هماهنگ با بازار است و پس از این اقدامات، آموزشها آغاز میشوند زیرا تقاضامحوری یکی از مباحث مهم در امر آموزش است.
مدیر کل فنی و حرفهای خراسان رضوی در باره محل برگزاری کلاسهای آموزشی گفت: بخش اعظم آموزشها در مراکز پيشبيني شده توسط بسیج سازندگی برگزار میشود زیرا روستاییان و عشایر نمیتوانند برای بهرهمندي از آموزشها به مراکز داخل شهر مراجعه کنند.
رحيمي بيان كرد: ما تلاش كرديم تا از ظرفيت خيرين در اين طرح استفاده كنيم استفاده كنيم كه البته اين امر صرفا به معنای فراهم کردن مکان آموزش نيست بلکه حمایتهای بعد از آموزش بسیار حیاتیتر و مهمتر هستند بدین معنا که بازار را برای فروش محصول و خدمات مهیا کنند، شركت در اين آموزشها نيز كاملا رايگان بوده و کلاس های آموزشی به صورت مشارکتی برگزار میشوند.
