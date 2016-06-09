سمنان آماده میزبانی اجلاس شهرداران جاده ابریشم در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، محمود رضا دارایی که به نمایندگی از طرف شهرداری سمنان در سومین نشست تخصصی هماهنگی و هماندیشی یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم در شهر فرهنگی تاریخی کاشان برگزار شد، شرکت کرده بود، اظهار داشت: این اجلاس با حضور محمد خدادادی دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی، شهرداریهای مراکز استان قزوین، همدان، اصفهان، سمنان، بندرعباس، یزد و منطقه ۲۰ تهران، نمایندگان سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی سازمانهای منطقه آزاد تجاری ماکو و دانشگاه آزاد قزوین در کاشان برگزار شد.
وی اظهار داشت: سمنان بهعنوان یک حلقه واسط بین راههای موسوم به جاده ابریشم بوده و هنوز هم نقش تاریخی خود را در جابجایی مسافر و کالا از شمال کشور به جنوب و شرق را به غرب کشور را ایفا کرده و بار ترافیکی کشور را بدوش میکشد، استان سمنان با دارا بودن ۷۱۵ اثر ملی ثبتشده و با داشتن ۲۷ کاروانسرای در مسیر بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای ایستگاهی در مسیر جاده ابریشم خودنمایی میکند.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر سمنان با اشاره به سرفصلهای اصلی برنامه ششم توسعه این شهر گفت: برنامه ششم توسعه استان سمنان بر پایه صنعت و گردشگری تعریف شده به همین خاطر ظرفیت حضور در هر سه کارگروه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری از سوی استان و شهر سمنان ممکن است.
دارایی پیشنهاد برگزاری فستیوالهای فرهنگی و هنری، جشن، ایستگاههای بومگردی در شهرهای استان و استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاه برای غنابخشی به موضوع همزمان با برگزاری این اجلاس در نشست را نیز مطرح کرد.
وی افزود: همچنین پیشنهاد میزبانی برای جلسات آتی این نشست در سمنان از سوی مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر سمنان ارائه و مقرر شد: همزمان با ابلاغ صورتجلسه و با توجه به ورود به ماه مبارک رمضان در زمانبندی برنامههای آتی گنجانده و ابلاغ شود.
تجهیز بوستانهای شهر سمنان به امکانات رفاهی
شهردار منطقه یک سمنان هم از تجهیز بوستانهای این شهر به امکانات رفاهی برای خدماترسانی بهتر به مردم خبر داد و گفت: به همت واحد خدمات شهری شهرداری منطقه یک سمنان و در گام نخست، بوستان کهنهدژ ۷ در شهر سمنان مجهز به خدمات رفاهی و نصب مبلمان شهری شد.
شهردار منطقه یک سمنان علاوه بر تعریف مختصری از خدمات رفاهی گفت: نصب مبلمان شهری، کابلکشی، نصب صندلی، تاب صندلی و سطل زباله در بوستان کهنه دژ از جمله خدمات رفاهی شهری ارائهشده شهرداری منطقه یک سمنان در هفته اخیر است.
وی افزود: با توجه به اینکه در سال جدید، نخستین بوستان مجهز شده، برای اجرای این خدمات رفاهی هزینهای بالغبر ۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.
قاسمی در خصوص اهداف این اقدام عمرانی اظهار داشت: استفاده عمومی از تجهیزات و مبلمان مناسب تا حد زیادی اثر مثبتی روی شهروندان و استفادهکنندگان از محیطهای شهری داشته و به مردم امکان استراحت و استفاده از فضای شهری را خواهد داد.
شهردار منطقه یک سمنان بیان داشت: در حال حاضر، منطقه یک شهرداری سمنان دارای ۳۵ بوستان مجهز به خدمات رفاهی و تفریحی برای شهروندان است که علاوه بر مجهزسازی، امور تعمیر و بازسازی نیست بهصورت مرتب انجام میگیرد.
اجرای طرح آموزش آداب روزهداری در ایستگاههای اتوبوس سمنان
سرپرست روابط عمومی شهرداری سمنان اظهار داشت: تبلیغات آداب روزهداری و ترویج افطاری ساده همزمان با ماه رمضان در ایستگاههای اتوبوس سمنان با هدف آموزش شهروندان و آماده کردن فضای شهری برای این ماه مبارک طراحی و نصب شده است.
سمیه قاسمی افزود: این تبلیغات در پنج ایستگاه اتوبوس در شهر سمنان در معرض دید شهروندان قرار گرفته است.
وی اکرام مهربانی، صلهرحم، پرهیز از تجمل، فضیلت سحر و ترویج سفرههای ساده افطاری را ازجمله موضوعاتی بیان کرد که در این دوره از تبلیغات شهروندی به آن پرداخته شده است.
سرپرست روابط عمومی شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: این روزها به دلیل افزایش تجملات و پهن کردن سفرههای سنگین سنت زیبای صلهرحم و سر زدن به خویشاوندان و دادن افطاری کمرنگ شده که باید با ترویج فرهنگ ساده زیستی این سنت حسنه را در جامعه احیا کنیم.
قاسمی بیان کرد: این تبلیغات با عناوین «رمضان امسال به همه مهربانتر باشیم»، «صمیمیت و شادی افطاری با بیشتر شدن مهمانان زیاد میشود نه با زیاد شدن انواع غذا»، «زندگی در رمضان از سحر آغاز میشود»، «افطاری ساده خود را با خویشاوندان شریک شویم» و «با سفره افطاری ساده شبهای بیشتری دور هم خواهیم بود» از روز اول ماه مبارک رمضان در ایستگاههای کوثر، پارک آبشار، بلوار قدس، سهراه یغما و هنرستان فامیلی نصب شده تا پایان ماه مبارک زینتبخش ایستگاههای اتوبوس شهری سمنان است.
