به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دامپزشکی استان البرز، علی اصغر شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح از تاریخ هیجدهم خرداد آغاز و تعداد ۱۷ اکیپ ثابت و سیار با همکاری ۲۶ نفر از پرسنل دامپزشکی امر نظارت بهداشتی بر عرضه فرآورده های خام دامی را از مرحله تولید تا مراکز عرضه را که شامل کشتارگاه ها، مراکز تولید و بسته بندی (گوشت قرمز، سفید، ماهی)، سردخانه ها و غیره می شود بر عهده خواهند داشت.

وی در ادامه هدف از اجرای این طرح را ارتقاء شاخص های بهداشتی در تمام مراحل تولید و عرضه اعلام کرد و گفت: این طرح در طول سال انجام می شود و در مقاطعی از سال همچون ماه مبارک رمضان با توجه به افزایش تقاضا این نظارت ها تشدید می شود.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان البرز اضافه کرد: کشتار غیرمجاز دام به ویژه در معابر عمومی، عرضه گوشت فاقد مهر و نشان دامپزشکی و عرضه خارج از یخچال، عرضه گوشت از پیش چرخ شده و عرضه مرغ و قطعات آن شامل جگر و سنگدان به صورت فله‌ای اکیداً ممنوع بوده و باید مرغ و آلایش آن به صورت بسته‌بندی و مشخصات کامل عرضه شود و در خصوص تخم مرغ نیز نگهداری در یخچال و درج تاریخ تولید و انقضاء بر روی آنها به مدت ۳۰ روز مورد توجه قرار گیرد.

شریفی با اشاره به فعالیت اکیپ های نظارت در سال های گذشته، گفت: در ماه رمضان سال گذشته از تعداد دو هزار و ۱۲۴ واحد عرضه مواد خام دامی و رستوران های موجود در استان، سه هزار و ۶۹۰ مورد بازدید بهداشتی به عمل آمد که در این مدت مقدار ۳۰ هزار و ۳۹۱ کیلوگرم فرآورده های خام دامی ضبط و به سردخانه تا تعیین تکلیف نهایی منتقل شد همچنین میزان ۵ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف نیز در طی مدت مذکور معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.

وی در پایان گفت: با توجه به نقش سلامت فرآورده‌های خام دامی در سلامت و بهداشت عمومی جامعه، گروه‌های ویژه نظارتی این اداره‌کل همزمان با فصل گرما، عملیات بازدید از همه مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های فوق اعم از مراکز بسته‌بندی گوشت و آلایش دامی، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، اماکن عرضه گوشت سفید و قرمز در سطح استان را شدت بخشیده و در این راستا و برای اجرای بهتر نظارت‌ها، از همه شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده تخلف‌ در حوزه مرتبط با فرآورده‌های خام دامی مراتب را از طریق سامانه رایگان ۱۵۱۲ اطلاع رسانی کرده و یا در مراکز شهرستان با ادارات دامپزشکی مربوطه تماس بگیرند.