۱ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا سلیمانی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان صنایع دستی استان لرستان اظهار داشت: یک میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته و امسال توسط صندوق کارآفرینی امید و سایر بانک ها و موسسات به فعالان صنایع دستی استان پرداخت شده است.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در زمینه پرداخت تسهیلات به فعالان صنایع دستی وجود دارد لازم است که متقاضیان این تسهیلات ضوابط و شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را رعایت کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان ادامه داد: ۷۰ کارگاه صنایع دستی در استان فعال هستند و ۵ هزار صنعتگر نیز در زمینه صنایع دستی و میراث فرهنگی استان فعالیت دارند.

سلیمانی همچنین از راه اندازی خوشه گلیم و جاجیم استان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد و گفت: در این زمینه نیز اقدامات لازم برای توسعه و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت در حال اجراست و عامل توسعه این خوشه نیز اقدامات مناسبی در این خصوص انجام داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد بازارچه های صنایع دستی با همکاری بخش خصوصی و صنعت گران صنایع دستی تاکید کرد و گفت: با همکاری شهرداری بروجرد و فعالان صنایع دستی این شهرستان، بازارچه صنایع دستی بروجرد راه اندازی شده و لازم است برای اشتغال زایی و معرفی هر چه بیشتر این ظرفیت های استان به گردشگران داخلی و خارجی در سایر شهرستان های استان با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها و ... بارارچه صنایع دستی ایجاد شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان یاد آور شد: همچنین مقرر شده که محل مناسب برای نمایش صنایع دستی و تولیدات فعالان این بخش در ورودی هتل های استان در نظر گرفته شود.

سلیمانی با بیان اینکه بیش از پنج هزار اثر و اشیا قیمتی در لرستان وجود دارد، گفت: بر اساس برنامه های سال ۲۰۲۰ باید ظرفیت گردشگر پذیری در کشور چهار برابر افزایش یابد و لرستان هم از معبر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه امسال لرستان در جمع هفت شهر گردشگرپذیر کشور قرار گرفت و ۱۸ دستگاه در این زمینه فعالیت داشتند.