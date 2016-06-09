به گزارش خبرنگار مهر، در طول یک هفته گذشته تاکنون (شاخص زمانی ۲۷ می ۲۰۱۶ میلادی) فعالیت تعداد ۴۰ دستگاه دکل حفاری نفت و گاز در آمریکا، کانادا و سایر نقاط جهان متوقف شده است.
از این رو در ایالات متحده آمریکا تعداد دکلهای فعال حفاری نفت و گاز برای نخستین بار در طول یکسال گذشته تاکنون کاهش نیافت و به ۴۱۵ دستگاه دکل حفاری رسیده که در مقایسه با ماه می سال گذشته میلادی در مجموع تعداد دکل دکلهای حفاری در این کشور با کاهشی حدود ۴۷۱ دستگاهی مواجه شده است.
در کانادا هم وضعیت بیکار شدن دکلهای حفاری نفت و گاز مساعدتر از سایر کشورهای نفت و گازخیز جهان به نظر نمیرسد به طوریکه در این کشور آمریکای شمالی هم در طول یک هفته گذشته تاکنون با بیکار شدن یک دستگاه دکل حفاری تعداد کل دکلهای حفاری فعال به ۴۳ دستگاه رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته میلادی در مجموع ۵۵ دستگاه دکل حفاری نفت و گاز بیکار مانده اند.
براساس گزارش مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران، در کل صنایع نفت و گاز جهان هم تعداد ۹۴۶ دستگاه دکل حفاری نفت و گاز فعالیت میکنند که تعداد دکلهای حفاری در صنایع نفت و گاز جهان در مقایسه با مدت مشایه سال گذشته حدود ۳۹ دستگاه کمتر شده است و در مجموع در طول یکسال گذشته تاکنون ۲۵۶ دستگاه دکل حفاری نفت و گاز در جهان بیکار شدهاند.
این در حالی است که با وجود افزایش قیمت نفت خام در بازار جهانی به بیش از ۵۲ دلار در هر بشکه در طول یک هفته گذشته تاکنون اما روند بیکار شدن دکلهای حفاری در صنایع نفت و گاز جهان کماکان ادامه دارد.
به گزارش مهر، کاهش ذخیرهسازی نفت خام در آمریکا و به دنبال آن سقوط تولید نفت این کشور برای یازدهمین هفته متوالی از مهمترین دلایل افزایش قیمت طلای سیاه در بازار در معاملات منتهی به ۲۷ می ۲۰۱۶ میلادی به شمار میرود.
از این رو تولید روزانه نفت آمریکا با ۲۴ هزار بشکه کاهش به کمترین میزان از سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی رسید به طوری که هماکنون تولید روزانه نفت خام این کشور به ۸ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
علاوه بر این، ادامه اختلالات در تولید و صادرات نفت برخی کشورهای آفریقایی همچون لیبی و نیجریه، احتمال تعطیلی پالایشگاههای نفت فرانسه به دنبال اعتصاب کارگران، روند رو به کاهش تعداد دکلهای حفاری در صنایع نفت و گاز جهان و افزایش تقاضای نفت در کشورهای آسیایی به ویژه چین، هند، تایوان و اندونزی از مهمترین دلایل تقویت قیمت نفت در بازار به شمار میرود.
این در حالی است که افزایش تولید نفت روسیه به ۱۰ میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه در روز و ثبت افزایش ۱۴۰ هزار بشکهای تولید طلای سیاه در ماه می سال جاری میلادی، عدم سرایت آتشسوزیهای گسترده به تأسیسات نفت کانادا و احتمال بازگشت ظرفیتهای متوقف شده تولید نفت در این کشور آمریکای شمالی و در نهایت برنامه جدید بانک مرکزی آمریکا مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره، تقویت دلار و در نهایت کاهش قیمت نفت از مهمترین عوامل تثبیتکننده بهای طلای سیاه در طول یک هفته گذشته بوده است.
