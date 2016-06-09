فیلم«مدافعان شهر»درگیلانغرب ساخته می شود/ نمایش حماسه خطه مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی تمهید مقدمات ساخت فیلم سینمایی «مدافعان شهر» که حماسه مقاومت مردم گیلانغرب در هشت سال دفاع مقدس را به تصویر خواهد کشید با حضور فرماندهان نظامی، جمعی از مدیران و عوامل فیلم در این شهرستان برگزار شد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف غرب کشور در این جلسه دفاع مقدس را از یکی از رخدادهای عظیم در تاریخ کشور عنوان کرد و گفت: در این ۸ سال ملت ایران اوج ایثار و فداکاری را از خود به نمایش گذاشتند و برگ زرینی را در کتاب پرافتخار نظام اسلامی از خود به یادگار گذاشتند.

سردار محمد نظر عظیمی همچنین به مقاومت و حماسه سازی مثال زدنی مردم گیلانغرب طی سال های دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: مردم این منطقه در زمان جنگ به واقع حماسه بزرگ را رقم زده و گیلانغرب را به عنوان دومین شهر مقاوم کشور معرفی کردند.

وی بر لزوم معرفی این رشادت ها و فداکاری ها در حوزه هنر تاکید کرد و گفت: متاسفانه تا کنون در این راستا اقدامی در خور توجه صورت نگرفته است.

سردار عظیمی خاطر نشان کرد: با توجه به این موضوع و ظرفیت های عظیم منطقه تصمیم گرفته شد نسبت به ساخت یک فیلم سینمایی در این زمینه اقدام شود.

وی با بیان اینکه حق دفاع مقدس تا کنون به خوبی ادا نشده است، گفت: ثبت و ضبط حماسه دفاع مقدس در مناطق عملیاتی متفاوت بوده و تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت.

کار فیلمبرداری به زودی آغاز می شود

کارگردان فیلم نیز در این جلسه اظهار داشت: کارهای مقدماتی برای ساخت فیلم از چند ماه قبل انجام شده و در این راستا ۳۰۰ مصاحبه صورت گرفته و مستندهایی نیز ساخته شده است.

محمد حسن عموری افزود: با توجه به مصاحبه های انجام شده با فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و همچنین جمع آوری مصاحبه های فرماندهان ارتش بعث که در آرشیوها موجود بود فیلمنامه تهیه شده است.

وی با بیان اینکه کار فیلمبرداری به زودی آغاز می شود، خاطر نشان کرد: فیلمبرداری در مناطق قصرشیرین، گیلانغرب، نفت شهر و سومار انجام می شود.

عموری گفت: در این فیلم ۱۰۰ بازیگر توانمند از کشور در کنار بازیگرانی از استان کرمانشاه حضور خواهند داشت، ضمن اینکه مردم گیلانغرب نیز در ساخت این فیلم همراهی خواهند کرد.

این کارگردان در پایان یادآور شد: کار فیلمبرداری حدود ۲ ماه به طول خواهد انجامید .