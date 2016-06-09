خرید ۱۷۰ هزار تن گندم در مازندران پیش بینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید استاندار از مراکز خرید گندم استان، سطح زیر کشت گندم در استان را ۶۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی میزان تولید گندم ۲۲۰ هزار تن است و برآورد می شود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن پیش بینی خرید است.

جعفری، ظرفیت خرید و ذخیره سازی گندم را ۳۵۰ هزار تن بیان کرد و گفت: با هماهنگی ۱۸ کارخانه آرد، ۱۶ مرکز تعاون روستایی و سیلوی آرد نکا، کار خرید گندم در استان شروع شده است.

وی با اشاره به اینکه گندم در پایین دست زودتر برداشت می شود یادآور شد: تاکنون ۲۰ مرکز خرید در استان فعال شده است و در این ۲۰ مرکز ۳۰ هزار تن گندم خریداری شده است.

سرپرست شرکت غله مازندران با اظهار ایکنه کار خرید گندم از ۱۲ خردادماه سال جاری شروع شده است گفت: در هر مرکز خرید یک عامل تشخیص، یک عامل ذیحساب و یک ناظر و نماینده جهاد کشاورزی فعالیت دارند.

جعفری با بیان اینکه امسال کار خرید گندم به صورت شناسنامه دار انجام می شود افزود: برای اینکه خرید درستی انجام دهیم، با هماهنگی جهادکشاورزی، کشاورز معرفی می شود و این به عنوان شناسنامه خرید مطرح است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور گفت: گندم خارجی در بازار از نظر قیمت تفاوت ۳۰۰ تومانی با گندم داخلی دارد و شناسنامه خرید به شناسایی گندم های داخلی و خارجی کمک می کند.

وی بانک کشاورزی را بانک عامل پرداخت اعلام کرد و گفت: تاکنون مشکل خاصی برای خرید گندم نداشته ایم و کار خرید در حال انجام است.

جعفری با اظهار اینکه برداشت گندم در بالادست از آواخر خردادماه انجام می شود گفت: پیش بینی می شود حدود ۱۶۰ هزار تن محصول خریداری شود درحالی که سال قبل ۱۷۵ هزار تن گندم مازاد مصرف خریداری شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران به خرید تضمینی کلزا اشاره کرد و گفت: تاکنون چهار هزار و ۶۱۸ تن محصول از کشاورزان خریداری شده است و ۱۰ مرکز کار خرید را انجام می دهند.

وی رقم پرداختی به کلزاکاران را ۱۰۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی امیدواریم در سال آینده سطح زیر کشت کلزا افزایش یابد.

کمال خانی مدیرعامل کارخانه آرد دست ساز ساری نیز، ظرفیت این مرکز را ۲۵۰ تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با ظرفیت ۱۰۰ تن مشغول فعالیت هستیم.

وی با بیان اینکه بازار حجم و کشش را ندارد و میزان سهمیه ها پایین است گفت: متاسفانه بخشی از آرد از خارج از استان وارد می شود به همین دلیل بازار خوبی نداریم که با ظرفیت بیشتری کار کنیم.

وی شروع فعالیت کارخانه را سال ۵۴ اعلام کرد و گفت: این کارخانه از سال ۷۰ تعطیل شد و در سال ۸۰ کارخانه را خریداری کردیم و در سال ۸۵ راه اندازی مجدد شده است.

خانی، با بیان اینکه بطور میانگین کارخانجات استان با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند و این سبب می شود تا صرفه اقتصادی لازم را نداشته باشند، به مشکلات فراروی کارخانه های آرد و پایین بودن ظرفیت آن اشاره کرد و از مسئولان امر خواست تا نسبت به رفع مشکلات تلاش داشته باشند.