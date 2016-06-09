۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

ژوزه مورینیو:

«وین رونی» بهترین بازیکن انگلستان است

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد بر این باور است «وین رونی» بهترین بازیکن دهه اخیر فوتبال انگلستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال انگلستان روز شنبه در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابتهای یورو ۲۰۱۶ در مارسی با روسیه رو به رو می شود. با این حال هنوز معلوم نیست وین رونی در این بازی به عنوان مهاجم، هافبک و یا شماره ۱۰ به زمین فرستاده می شود و یا اصلا در ترکیب قرار نمی گیرد.

رونی ۳۰ ساله امیدوار است که سیزدهمین فصل حضورش در تیم فوتبال منچستریونایتد را آغاز کند. در تاریخ سوم اوت یک بازی قدردانی برای او در ورزشگاه اولدترافورد بین منچستریونایتد و اورتون برگزار خواهد شد.

«ژوزه مورینیو» اعتقاد دارد رونی در دهه اخیر فوتبال انگلستان، بهترین بازیکن بوده است. وی گفت: وین بهترین بازیکن فوتبال انگلستان در دهه اخیر بوده و هست. این بازی قدردانی بجایی است به خاطر آنچه او در این سال ها به دست آورده است. من در انتظار از راه رسیدن این شب ویژه برای هر دویمان خواهم بود.

