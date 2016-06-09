مدیر کل منابع طبیعی فارس گفت: بالگرد هلال احمر خوزستان مشغول امدادرسانی هستند و بعد از سوخت گیری دوباره به زودی به منطقه اعزام می شود.

مهرزاد بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: باید از تهران هواپیمای آب پاش و بالگرد به منطقه آتش سوزی که بسیار گسترده نیز هست اعزام می‌شده ولی هنوز خبری نیست.

وی بیان کرد: به هر حال به مدد کمکهای مردمی و نیروهای امدادی بخش‌هایی از حریق در حال مهار است.

نماینده وزارت دفاع پاسخگو باشد

مدیرکل بحران استانداری فارس نیز به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بالگرد هلال احمر خوزستان در حال کمک رسانی به منطقه است.

حسن فیاض پور عنوان کرد: از نماینده وزارت دفاع خواسته شده که کتبا علت عدم حضور هواپیما و بالگرد آب پاش از تهران به منطقه را اعلام کند.

وی گفت: به رغم اینکه نیروهای امدادی بسیار موثر واقع شده اند اما وزارت دفاع به تعهداتی که داشت باید عمل می کرد.

به گزارش مهر، در حال حاضر حریق در قسمتهای گسترده ای از منطقه مهار شده است. نیروهای ارتش و سپاه نیز در منطقه مشغول عملیات هلی برد هستند و بنا به گفته مسئولان محلی اگر باد در منطقه نوزد نیز به زودی تمام آتش سوزی منطه مهار خواهد شد.