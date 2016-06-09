فریدون افشار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان اسکوهر سال با حرارت خاصی برگزار می‌شود که این مسابقات در ارتقاء سطح ورزش در این شهرستان اثرات چشم گیری دارد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال جام رمضان، بیان کرد: این مسابقات، با حضور ۳۰ تیم از سطح شهرستان بعداز افطار در مجموعه ورزشی شهرستان اسکو برگزار خواهد شد.

افشار با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات اظهار کرد: غنی سازی اوقات فراغت جوانان، ایجاد روحیه نشاط و شادمانی در جامعه ورزش از جمله اهداف این مسابقات است.

وی تاکید کرد: ورزش نیاز به حمایت دارد و هر اندازه که در این راستا وارد شویم موفق تر خواهیم بود.

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان اسکو در پایان با اشاره به اینکه ثبت نام کلاس‌های اوقات فراغت این شهرستان نیز شروع شده است، گفت: غنی سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و نوجوانان اسکویی یک ضرورت مبرم است و یک عامل مهم برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی محسوب می شود.