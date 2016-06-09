اعزام نظامیان فرانسوی به شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، یک مقام وابسته به وزارت دفاع فرانسه امروز پنجشنبه از اعزام شماری از نیروهای ویژه این کشور به شمال سوریه خبر داد.

ادعا می شود که اعزام نظامیان فرانسوی با هدف ارائه مشاوره به نیروهای دموکراتیک سوریه صورت می گیرد.

این مقام آگاه بی آنکه جزئیات بیشتری در این باره ارائه دهد مدعی شد: عملیات نظامی در شهر «منبج» در حومه شمال «حلب» از سوی شماری از کشورها از جمله فرانسه حمایت می شود و این امری معمول در راستای ارائه مشاوره است.

فرانسه تا کنون تنها به حضور حدود ۱۵۰ نفر از نیروهای ویژه خود که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، اذعان کرده بود.

نیروهای دموکراتیک سوریه از جمله گروه های کُرد مورد حمایت آمریکا هستند که در بخش شمالی شهر منبج حضور دارند – شهری استراتژیک که در اشغال داعش است و حکم ایستگاه بین راهی در حد فاصل مرز ترکیه و شهر «الرقه» پایتخت دولت خودخوانده داعش را دارد.

فرانسه در مجموع ۲۵۰۰ نیروی ویژه دارد که ۴۰۰ نفر از آنها در ۱۷ کشور دنیا پراکنده هستند.

خبر اعزام نیروهای ویژه فرانسه به شمال سوریه در حالی اعلام می شود که «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع این کشور جمعه گذشته در اظهاراتی که از یکی از شبکه های خبری فرانسه منتشر شد، از کمک نیروهای فرانسوی به اجرای عملایت های نظامی شهر منبج سخن گفت- کمک هایی که به گفته وی شامل تامین تسلیحاتی، پشتیبانی هوایی و مشاوره می شود.