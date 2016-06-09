به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه عادی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان صنایع دستی لرستان با اشاره به مشکلات پیش روی حوزه صنایع دستی استان اظهار داشت: کمبود اعتبارات، مشکل در بسته بندی و ارائه صنایع دستی از مهم ترین چالش های صنایع دستی استان است.

وی افزود: باید نگاه ما به حوزه صنایع دستی عمیق تر شود چرا که موانعی مانند نبود بسته بندی مناسب و کمبود اعتبارات سبب شده که ظرفیت های این حوزه برای ایجاد اشتغال و معرفی استان شکوفا نشود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان ادامه داد: بسیاری از صنایع دستی ما از بسته بندی مناسبی برخوردار نیستند و این در حالیست که این محصولات می توانند نقش مهمی در ترغیب گردشگر داشته باشند.

عادلی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار و توسعه این بخش می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال استان داشته باشد، گفت: لازم است که نشست های تخصصی برای سرمایه گذاری در این بخش برگزار شود.

وی عنوان کرد: این به صرفه نیست که برای ایجاد ۱۵ یا ۲۰ شغل در صنایعی مثل پتروشیمی و ... میلیاردها تومان هزینه شود اما در حوزه هایی مانند صنایع دستی که با کمترین سرمایه می توان برای چندین نفر اشتغال زایی کرد، سرمایه گذاری صورت نگیرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان ادامه داد: یکی از حوزه هایی که می تواند معضل بیکاری در لرستان را بهبود ببخشد حوزه صنایع دستی است و باید به این حوزه عمیق تر نگاه کنیم.

عادلی تصریح کرد: صنعت گران لرستان با وجود مشکلات مالی زیاد خودشان را به سطح تولیدکنندگان صنایع دستی شهرهای بزرگ از جمله شیراز و اصفهان و ... رسانده اند و در شرایطی رقابتی به تولید می پردازند.

وی گفت: برخی از هنرمندان ما در این حوزه نشان ملی و بین المللی دریافت کرده اند که این موضوع ضرورت سرمایه گذاری و اشتغال زایی در این بخش را بیشتر می کند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: به مناسبت روز جهانی صنایع دستی از ۸ هنرمند و سه همکار پیشکسوت در این زمینه تجلیل می شود.