ابراهیم حاتمی کیا به دیدن «انحصار ورثه» نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاتمی‌كیا روز چهارشنبه ١٩ خردادماه به تماشای نسخه راف كات مستند سینمایی «انحصار ورثه» به كارگردانی و تهیه كنندگی محمد علی شعبانی نشست.

در این نشست كه ٢ ساعت به طول انجامید، حاتمی كیا ضمن گفتگو با محمدعلی شعبانی تهیه كننده و كارگردان این مستند سینمایی، سكوت ٢٣ ساله اش درباره شهید مرتضی آوینی را شكست.

شعبانی برنده سیمرغ پژوهش جشنواره ٣٣ برای مستند «سمفونی استیضاح» درباره این دیدار بیان كرد: كسی از صحبت ها و اسرار مگویی كه حاتمی كیا در این دیدار بیان كرده است خبر ندارد و ترجیح می دهم از صحبت های وی در «انحصار ورثه» رونمایی کنم تا برای اولین بار در این مستند سینمایی روایت شود.

وی در پایان ضمن بیان اینكه این روزها در حال تدوین و انجام مراحل فنی پس از تولید «انحصار ورثه» است، گفت: امیدوارم روزی برسد كه بتوانیم ظرفیت ها و نقد پذیری مان را افزایش دهیم تا مستندی همانند «سمفونی استیضاح» كه توانسته است در جشنواره ٣٣ فجر سیمرغ پژوهش را از آن خود كند به جای آنكه در كشوی میز بماند، اكران شود.

در خلاصه این مستند سینمایی آمده است: آیا آوینی همراه نوشته‌های پیش از انقلابش دانشش را هم سوزاند؟ یافته‌ها و تجربیاتش را چطور؟

در این مستند ابراهیم حاتمی كیا، کیومرث‌پور احمد، بهروز افخمی، مسعود فراستی، امید روحانی، مرتضی شعبانی و چهره‌هایی دیگر جلوی دوربین رفته‌اند.

عوامل تولید «انحصار ورثه» عبارتند از: تهیه‌کننده، کارگردان: محمدعلی شعبانی، فیلمبردار: میثم ریاحی و مهدی آزادی، صدا: مهدی سرمدی، مدیر تولید: مجید نیکیخت، محقق: محمدعلی شعبانی و شیما عالی، نور‌پرداز: سیدرضی حسینی، مشاور رسانه‌ای: وحید محمدحسینی.