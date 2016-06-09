به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، حمیدرضا آذری گفت:در شانزدهمین دوره مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری، استان فارس به عنوان سه استان برتر شناخته شد.

وی گفت: هر ساله در ابتدای سال تحصیلی سوالی از طرف ریاست جمهوری با عنوان پرسش مهر رییس جمهور در قالب مسابقه مطرح می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: دانش آموزان، همکاران فرهنگی و خانواده ها آنان در این مسابقه که بیشتر درشته های ادبی و هنری ودر رشته های مختلف برگزار می گردد حضور پیدا می کنند.

وی در ادامه بیان کرد: مجموعه آموزش و پرورش فارس با تلاش وبستر سازی مسوولین اداره فرهنگی هنری اداره کل و ادارات شهرستانها همواره در سالیان گذشته چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی جزء مدعیانی بوده که جایگاهی ویژه را در مسابقات پرسش مهر مرحله کشوری به خود اختصاص داده است.

آذری گفت:در سال تحصیلی جاری در ۱۵ رشته مسابقات پرسش مهر، در مرحله آموزشگاهی یکصد وپنجاه ویک هزار ۷۱۷ تن از فرهنگیان و دانش آموزان استان دراین مسابقه شرکت کردند.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس همچنین گفت:بیش از ۲۳۸ هزار تن ازخانواده های دانش آموزان استان نیزدر این رویداد فرهنگی - هنری شرکت داشتند.

آذری افزود: از مجموع نزدیک به ۳۹۰ هزار اثرارسال شده به دبیرخانه های پرسش مهر واقع در ادارات آموزش وپرورش سراسر استان، پس از داوری تعداد ۱۵ هزار و ۶۸۶ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:در نهایت پس از بازبینی و داوری نهایی تعداد ۶۲ اثر منتخب از استان فارس به مرحله کشوری ارسال شد.

آذری افزود: از بین آثار ارسالی از استان فارس،۹ اثرپس از بازبینی وداوری حایز رتبه برتر کشور شدند که موجب شد استان فارس به همراه استان های زنجان و اصفهان به عنوان سه استان برتر کشور انتخاب شود.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس درخصوص اسامی منتخبین کشوری از استان فارس در شانزدهمین پرسش مهر رییس جمهور گفت: در رشته خوشنویسی امیر پژمان از استهبان و خانم سیما سلیمان پور از منطقه ششده و قره بلاغ و در رشته رشته نقاشیخط آقای علیرضا کریم پور از ناحیه یک شیرازحائز رتبه برتر کشور شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس افزود: در در رشته نمایشنامه نویسی خانم آمنه داوطلب از نی ریزودر رشته شعرآقای مجتبی دهقانی از خرامه نیز برتر کشور شدند.

وی همچنین گفت: در رشته داستان نویسی آقای یوسف زارعی از مهرو خانم نازآریا وصال از لارستان رتبه برتر کشور را کسب کردند.

آذری افزود: در رشته شعرآقای حسین نوروزی از سروستان و درشته سخنوری دانش آموز امید عسلی از ناحیه یک شیراز نیز برتر کشور شدند.

دکتر حسن روحانی رییس محترم جمهور در ابتدای سال تحصیلی از دانش آموزان و فرهنگیان خواسته بود بعد از انجام توافق هسته ای با ۶ قدرت بزرگ دنیا چه فرصت های تازه ای پیش روی ما گشوده شده و فرصت های جدید چیست؟