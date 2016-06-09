۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

در پی وقوع ۹ زمین لرزه؛

دستگاه‌های امدادی بروجرد تا ۴۸ ساعت آینده در آماده‌باش قرار دارند

خرم آباد - مدیر کل مدیریت بحران لرستان گفت: در پی وقوع ۹ زمین لرزه در بروجرد دستگاههای امدادی تا ۴۸ ساعت آینده در آماده باش قرار دارند.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع ۹ زمین لرزه در شهرستان بروجرد از بامداد امروز پنج شنبه تا کنون اظهار داشت: از ساعت دو و ۵۰ دقیقه بامداد روز جاری تا کنون ۹ بار در بروجرد و اشترینان زمین لرزه هایی با بزرگی ۱.۴، ۲، ۱.۷، ۲.۲، ۱.۸، ۲.۷، ۳.۴، ۳.۵، ۲.۸ ریشتر رخ داده است.

وی با بیان اینکه بزرگترین آنها با بزرگی ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین در ساعت ۱۰ و ۳۴ دقیقه بین روستاهای «بندیزه» و «چهار بره» اشترینان اتفاق افتاد عنوان کرد: عمق زلزله ها بین سه تا ۱۵ کیلومتر از سطح زمین بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه زلزله ها بیشتر ثبت دستگاهی شده و کمتر کسی متوجه لرزش ها شده است گفت: تنها دو رکورد آخر زمین لرزه ها ثبت شده است.

آریایی با تاکید بر اینکه تا کنون مشکل خاصی در شهرستان بروجرد با وقوع زمین لرزه ها رخ نداده است گفت: با این وجود به دستگاههای اجرایی و امدادی برای ۴۸ ساعت آینده آماده باش لازم داده شده است.

