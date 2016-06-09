  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

معاون استاندار مازندران:

هنرمندان بیانگر عظمت تاریخ خطه مازندران هستند

هنرمندان بیانگر عظمت تاریخ خطه مازندران هستند

ساری - معاون سیاسی استاندار مازندران با بیان اینکه هنرمندان ما بیانگر عظمت تاریخ خطه مازندران هستند بر لزوم حمایت از آنان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با هنرمندان برجسته موسیقی مازندران بابیان اینکه استانداری از مستندسازی زندگی هنرمندان، حمایت می‌کند، اظهار کرد: مجموعه متصدیان، در شناساندن فرهیختگان به جامعه، قصور داریم.

وی با اشاره به اینکه هنر در همه ابعاد، سختی جان انسان است، افزود: زبان جان آدمی در چهره هنر، تجلی می‌یابد.

این مسئول با بین اینکه اگر هنرمندانی مانند استاد خوش‌رو و استاد طیبی نباشند شاید این هنر به نسل بعدی عرضه نشود، گفت: در مقابل هنرمندان، تعهد داریم.

استاد حسین طیبی هنرمند موسیقی مازندران در این دیدار اظهار داشت: للـه‌وا، ساز ویژه مازندرانی‌ها است چون مردم این استان اغلب کشاورز و دامدار بودند و چوپانان و گالش‌ها به این ساز گرایش داشتند.

طیبی با اشاره به اینکه برخی افراد، هنر ذاتی دارند و نعمتی است که از سوی پروردگار در اختیار این افراد قرارگرفته است، افزود: باید قدر این نعمت الهی را دانست و در مسیر تعالی آن گام برداشت.

جشنواره موسیقی لیلم از ۲۸ تا ۳۱ تیرماه در ساری برگزار می شود و شامل بخش‌های گروه‌نوازی، تک‌نوازی سازهای محلی در سازهای دوتار، دسرکوتن، للـه‌وا، قرنه، کمانچه محلی، سرنا  و لگن و آواز محلی مازندرانی است و هنرمندان عرصه موسیقی می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ خردادماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 3681658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها