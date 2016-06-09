به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیزی پور ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه خانه اسکواش لرستان که در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بین ۱۰تا ۱۵ هزار ورزشکار اسکواش سازمان یافته در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه کار ثبت ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون اسکواش با کد ملی آن ها در حال اجرا است، افزود: با این اقدام می توان از دغدغه های موجود در خصوص بیمه ورزشی و تداخل های موجود جلوگیری کرد.

دبیر فدراسیون اسکواش بیان داشت: در رشته اسکواش تناسب نسبت خانم ها به آقایان در کشور بیشتر بوده و علاقه مندی خانم ها در این رشته پررنگ تر است.

عزیزی پور افزود: در لرستان به دلیل وجود دیواره اسکواش و نبود خانه اسکواش در محوطه بسته تعداد ورزشکاران زن کمتر از تعداد ورزشکاران مرد است.

وی با اشاره به اینکه رشته اسکواش بیش از ۲۰ سال است که صاحب فدراسیون شده است، عنوان کرد: این در حالی است که تعمیم و توسعه این ورزش از طریق عقد تفاهم نامه و تبلیغات صورت می گیرد.

دبیر فدراسیون اسکواش با اشاره به اینکه به دلیل نو پا بودن رشته اسکواش علاقه مندی به این رشته روز به روز در حال افزایش است، اضافه کرد: فدراسیون اسکواش در چند سال گذشته از لحاظ مالی در بحث ترمیم و توسعه دچار تنگنا شده که برای رفع این مشکل با سازمان ها و ارگان های مختلف تفاهم نامه هایی برقرار شده است.

عزیزپور بودجه سال گذشته فدراسیون اسکواش را ۷۵۰ میلیون تومان برشمرد و گفت: مطابق تفاهم نامه ای که در سال گذشته داشتیم قرار شد بودجه امسال به یک میلیارد تومان افزایش یابد که بعد از گذشت سه ماه هنوز تفاهم نامه ای در این خصوص امضاء نشده است.

وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم تا رشته اسکواش را در اختیار عموم قرار دهیم، افزود: ما به دنبال ارتقا رشته اسکواش هستیم.

دبیر فدراسیون اسکواش با اشاره به اینکه در تلاش هستیم که از طریق تفاهم نامه ها و آورده اسپانسرها بودجه فدراسیون را به سه میلیارد تومان برسانیم، بیان داشت: سال گذشته برای اولین بار در رده جوانان قهرمانی آسیا که در تهران برگزار شد توانستیم چهار مدال برنز را کسب کنیم.

عزیزپور یادآور شد: سجاد زارعیان در رنکینگ فدراسیون جهانی ششم بوده و امیدواریم در مسابقات قهرمانی جهان که مرداد ماه برگزار می شود نیز به مدال دست پیدا کند.