محمود رشیدی رئیس فدراسیون ووکوتورین آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فدراسیون آسیا ووکوتورین صبح امروز با حضور شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک، شعبانی بهار، معاون ورزش همگانی وزارت ورزش، و «هوانگ»، نایب رئیس شورای المپیک آسیا، در هتل المپیک برگزار و طی آن محمود رشیدی با موافقت اکثریت آرا به مدت ۵ سال ریاست فدراسیون ووکوتورین آسیا را برعهده گرفت.

در پایان این جلسه دکتر هانگ رئیس فدرسیون جهانی این رشته توضضیحاتی در خصوص رشته های تحت پوشش ، اهداف و برنامه های این فدراسیون ارائه نمود و در خاتمه این سخنان خود این مسئولیت را به رشیدی تبریک گفت.

دبیر کل کمیته ملی المپیک هم گفت: بدون تردید برگزاری چنین نشست هایی در توسعه و افزایش روابط بین کشورها و دولت و ملت نقش بسزایی دارد و در این بین رشته های رزمی نیز جایگاه بالایی داشته و میزبانی این مجمع بیانگر آن است که ایران جدای از میزبانی شایسته رقابت های های بین المللی می تواند میزبان خوبی برای برگزاری چنین نشست هایی باشد و در پایان ضمن حمایت از فداسیون رزمی و همچنین ووکتورین امیدواریم فدراسیون جهانی حمایت های لازم را برای رشد و توسعه این رشته در کشورمان داشته باشد.

همچنین شعبانی‌بهار پس از خیر مقدم به حاضران اظهار داشت: دید دولت و وزارت ورزش نگاه حمایتی نسبت به رشته‌های توسعه محور است. خوشبختانه در کشور ما ورزش‌های رزمی توسعه خوبی یافته و ما نیز حمایت خودمان را از این فدراسیون اعلام می‌کنیم. امیدواریم این نشست و مجمع مثمرثمر باشد.

شایان ذکر است ووکوتورین اتحادیه ای تازه تاسیس است که چند رشته بین المللی که خاستگاه آن کشور ویتنام است را تحت پوشش دارد. برخی از این رشته ها از جمله ووینام در ایران فعالیت دارند و فدراسیون ورزش های رزمی در تلاش برای فعال کردن سایر رشته ها می باشد.