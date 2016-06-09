۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

همزمان با ماه مبارک رمضان صورت گرفت:

فروش فوق العاده اقلام غذایی در ۹۰ درصد فروشگاه‌های استان زنجان

زنجان- رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ۹۰ درصد از فروشگاه‌های استان زنجان از ۱۵ خردادماه نسبت به اجرای طرح فروش فوق‌العاده اقلام غذایی اقدام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مسلمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در راستای عرضه کالاهای اساسی با مقطوع‌ترین قیمت طی ماه مبارک فروش فوق‌العاده محصولات غذایی در فروشگاه‌های استان شروع‌شده است.

وی با بیان اینکه  ۹۰ درصد از فروشگاه‌های استان زنجان  از ۱۵ خردادماه نسبت به اجرای طرح فروش فوق‌العاده اقدام کرده‌اند، ادامه داد: طی ماه مبارک رمضان برای آرامش و رفاه حال مردم نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زنجان تشدید می شود.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از اجرای طرح ویژه نظارتی در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: نظارت از واحدهای صنفی در زنجان تشدید می‌شود.

مسلمی تصریح کرد: این طرح در مراکز عرضه مواد غذایی و محصولات که از قبل مشخص شده‌اند در همه نقاط استان انجام می‌شود.

وی مصرف زولبیا و بامیه را از اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان عنوان کرد و گفت: نرخ های زولبیا و بامیه برای همه قنادی‌ها ابلاغ شده است که باید این نرخ ها را در معرض دید عموم قرار دهند.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان و جلوگیری از گران‌فروشی نظارت از واحدهای صنفی تشدید می‌شود.

مسلمی افزود: فروشگاه‌هایی با عنوان طرح ضیافت اقدام به فروش فوق‌العاده موادغذایی و کالاهای اساسی خواهند کرد و در این فروشگاه‌ها ۲۶۰ تن مرغ منجمد، ۳۰ تن گوشت منجمد و ۵۶۰ تن شکر و ۳۰۰ تن برنج نیز عرضه خواهد شد.

