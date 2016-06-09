به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مسلمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در راستای عرضه کالاهای اساسی با مقطوعترین قیمت طی ماه مبارک فروش فوقالعاده محصولات غذایی در فروشگاههای استان شروعشده است.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از فروشگاههای استان زنجان از ۱۵ خردادماه نسبت به اجرای طرح فروش فوقالعاده اقدام کردهاند، ادامه داد: طی ماه مبارک رمضان برای آرامش و رفاه حال مردم نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زنجان تشدید می شود.
رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از اجرای طرح ویژه نظارتی در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: نظارت از واحدهای صنفی در زنجان تشدید میشود.
مسلمی تصریح کرد: این طرح در مراکز عرضه مواد غذایی و محصولات که از قبل مشخص شدهاند در همه نقاط استان انجام میشود.
وی مصرف زولبیا و بامیه را از اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان عنوان کرد و گفت: نرخ های زولبیا و بامیه برای همه قنادیها ابلاغ شده است که باید این نرخ ها را در معرض دید عموم قرار دهند.
مسلمی افزود: فروشگاههایی با عنوان طرح ضیافت اقدام به فروش فوقالعاده موادغذایی و کالاهای اساسی خواهند کرد و در این فروشگاهها ۲۶۰ تن مرغ منجمد، ۳۰ تن گوشت منجمد و ۵۶۰ تن شکر و ۳۰۰ تن برنج نیز عرضه خواهد شد.
