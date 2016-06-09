سه میلیاردو۴۰۰میلیون تومان اعتباربرای ساماندهی گلزارشهدا نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک‌اقبالی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ساماندهی گلزار شهدای استان افزود: ساماندهی ۱۰۰ گلزار شهدا تا یک ماه آینده در در استان ضروری است.

وی بیان کرد: ساماندهی ۱۷ گلزار در استان در دستور کار قرار داشت که از این تعداد ۱۵ گلزار ساماندهی شده است.

نیک اقبالی تعداد گلزارهای شهدا در استان را ۵۲۸ گلزار عنوان کرو و گفت: از ۱۱۸ گلزار شهدای استان که ٩۰ درصد آنها تک شهیدی هستند و نیازمند ساماندهی بودند تنها ۱۵ گلزار ساماندهی شده است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره شهدای استان اظهار داشت: این گلزارها باید قبل از برگزاری کنگره شهدای استان ساماندهی شوند.

نیک‌اقبالی با اشاره به لزوم آمادگی کامل برای برگزاری این کنگره افزود: تمثال شهدای استان باید قبل از برگزاری کنگره آماده و بهسازی روشنایی گلزارها و جاده گلزار شهدا انجام شود.