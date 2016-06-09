حجت‌الاسلام امرالله سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: توقع و انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی از آحاد جامعه این است که مسئولان، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و دارندگان امکانات مادی و معنوی عظمت مسئله نماز را به درستی دریابند و به صورت عملی برای این فریضه الهی گام بردارند.

وی با بيان اينكه یکی از موثرترین راهها برای کاستن آسیب‌های اجتماعی ترویج، نماز است، گفت: وقتی موضوع پدافند غیرعامل مطرح می‌شود، باید ساختمان‌ها در قبال بلایای طبیعی مقاوم سازی شوند، نماز نیز سپر مسلمانان در مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

سبحانی‌نیا ادامه داد: باید تمام اقشار جامعه در تمامی طبقات درک کنند که اگر قرار است آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند و با آنها مقابله شود باید با نگاهی جدید به موضوع نماز بنگرد.

وی با بيان اينكه بايد برای اقامه فریضه الهی نماز در محیط خانواده طرح و برنامه‌ای وجود داشته باشد،‌ گفت: دیگر نمی‌توان مباحث انس با نماز را با روش‌های ساده و سنتی بيان و فرهنگ‌سازی کرد بلکه برای موفق بودن در این راه باید معرفت و مهارت لازم را کسب کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی خاطرنشان كرد: مهمترین موضوعی كه امروز بايد دنبال شود، تغییر زاویه دید خانواده‌ها به اقامه نماز است، خانواده باید نوع نگاه خود را به موضوع نماز و اقامه آن تغییر دهد زيرا رویکرد به نماز یک رویکرد اقامه‌ای نیست بلکه فقط خواندن نماز است.

وی با اشاره به رویکرد اقامه‌ای در نماز اظهار كرد: رویکرد اقامه‌ای نماز یعنی همه ارزش‌های نماز در زندگی فردی و جمعی افراد جامعه به نمایش گذاشته شود، اگر مهندسی نماز را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که نماز سراسر نظم است و عامل اصلی دوری از بدی‌هاست و تمام ارزش‌ها در آن نهادینه شده است.

سبحانی‌نیا، علت کمرنگ بودن حضور جوانان در مراکز دینی را عدم توانایی در آشکارسازی رویکرد اجتماعی فرايض ديني در جامعه دانست و افزود: تمام افرادی که نقش مربی را در جامعه بازی می‌کنند، باید به این باور برسند که مدیریت دینی یک مهارت است و باید در این حوزه آموزش‌های لازم را ببیند.

