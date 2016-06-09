نظارت ویژه بر اقلام غذایی در زنجان/ فعالیت ۳۹ آزمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کارگرزاده ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: طرح کنترل کیفیت همه اقلام مواد غذایی موجود در سطح بازار در ایام ماه مبارک رمضان توسط کارشناسان و بازرسان این اداره کل انجام می‌شود و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی اظهار کرد: نظارت بر کیفیت موادغذایی مورد عرضه در سطح بازار استان زنجان جزو دستور کار اداره کل استاندارد زنجان بوده و به‌صورت مداوم در طول سال انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان گفت: با شروع ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا در بازار، طرح تشدید کنترل کیفیت اقلام مواد غذایی به‌منظور حفظ سلامت روزه‌داران آغازشده است.

کار گرزاده متذکر شد: کارشناسان این اداره کل در ایام ماه مبارک رمضان به‌صورت روزانه نسبت به خرید و آزمایش مواد غذایی موجود در سطح بازار اقدام می‌کنند و در صورت مغایرت کیفیت این کالاها با معیارهای استاندارد اقدامات لازم را برای جمع‌آوری این کالاها بر اساس قوانین موجود انجام می‌دهند.

وی مجموعه استاندارد و تحقیقات صنعتی را یک نهاد حاکمیتی اعلام کردو گفت: در این راستا این سازمان نظارت و بازرسی از کالاها و اقلام را در دستور کار جدی خود دارد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان با اشاره به اینکه در راستای ترویج فرهنگ استاندارد طرح‌هایی در طول ماه رمضان اجرا می‌شود، اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان برای نظارت بر استاندارد بودن محصولات مورداستفاده و کالاهای عرضه‌شده ارزیابی ترازوها به‌ویژه در خصوص روغن‌های سرخ کردنی در قنادی‌ها، قند، شکر، انواع زعفران مورداستفاده برای آشپزی و شیرینی پزی، جعبه‌های مقوایی قنادی‌ها، کشک، شیر تازه و پنیر، آرد گندم و برنج، به‌طور جدی در دستور کار کارشناسان و بازرسان این اداره کل است.

کار گرزاده همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده کالاهای غیر استاندارد مراتب را با سامانه ۱۵۱۷ اطلاع‌رسانی کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر ۳۰۸ کارخانه در سطح استان ازجمله واحدهایی هستند که موفق شده‌اند علامت کاربرد استاندارد اخذ کنند و ۵۴۱ فقره پروانه تشویقی و اجباری به واحدهای دارای صلاحیت واگذار شده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان همچنین از فعالیت ۳۹ آزمایشگاه همکار تائید صلاحیت شده در سطح استان زنجان خبر داد و گفت: این آزمایشگاه‌ها با اداره کل همکاری دارند.