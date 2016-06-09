افزایش آگاهی مردم در حفظ محیط زیست ضروری است

به گزاررش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس و کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با بیان این که ارتقای سطح آگاهی مردم در حفظ محیط زیست بسیار مؤثر است، اظهار داشت: اگر مردم از لزوم حفظ محیط زیست اطلاع داشته باشند مسلما خودشان کمک میکنند و این در حفظ محیط زیست بسیار مؤثر است.
وی بیان داشت: استان قم علاوه بر بحثهای سیاسی و فرهنگی در داشن گونههای متنوع جانوری نیز ویژه است. ما باید اعتماد عمومی را جلب کنیم تا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
استاندار قم ابراز کرد: درست است که در کشور آلودگیهایی وجود دارد که از اراده ما خارج است اما با استفاده از امکانات و تغییر نگرش آحاد مردم میتوانیم روشهایی را در پیش بگیریم که از آسیب این آلودگیها تا حدودی در امان باشیم.
وی ادامه داد: صرف سیاست گذاریها و عنوان این که این کار بد و فلان کار خوب است نمیتوانیم محیط زیست خود را حفظ کنیم.
استاندار قم عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که ما در کشور کمتر شاهد هستیم نبود نیازسنجی است اگر نیازسنجی در حضور کارشناسان صورت گیرد حس حفاظت از محیط زیست افزایش مییابد.
لزوم جذب منابع ملی برای حفاظت از محیط زیست قم
وی خطاب به مسئولان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: سعی کنید جذب منابع ملی خود را افزایش دهید. 65 درصد منابع ملی دورن وزارتخانهها قرار دارد و اگر بتوانید بخشی از این منابع را جذب کنید بسیاری از مشکلات محیط زیست قم رفع میشود.
صادقی بیان کرد: ما از بحران مشکلات زیست محیطی که در آن قرار داریم نگرانیم. مشکل کمبود آب در استان قم نیز وجود دارد و سعی شده تغییر الگوی کشت و مسائل دیگری را در استان قم داشته باشیم.
وی افزود: اگر ما بتوانیم با سازمانهای مردم نهاد ارتباط بهتری برقرار کرده و رسالتی برایشان تعیین کنیم بسیار برای محیط زیست سودمند خواهد بود.
