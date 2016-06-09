ترافیک آزادراه تهران - کرج سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا پل فردیس سنگین است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ترافیک سنگین آزادراه تهران - کرج باعث کندی تردد خودروها در این محور شده است.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در حال حاضر ترافیک در دیگر محورهای استان عادی و روان گزارش می شود.

رئیس پلیس راه استان البرز در پایان از همه رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان به ویژه محورهای کوهستانی را دارند درخواست کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کرده و سفری خوش را برای خود و خانواده رقم بزنند.