  1. استانها
  2. البرز
۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

رئیس پلیس راه استان البرز:

ترافیک آزادراه تهران - کرج سنگین است

ترافیک آزادراه تهران - کرج سنگین است

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در آزادراه تهران - کرج را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا پل فردیس سنگین است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ترافیک سنگین آزادراه تهران - کرج باعث کندی تردد خودروها در این محور شده است.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در حال حاضر ترافیک در دیگر محورهای استان عادی و روان گزارش می شود.

رئیس پلیس راه استان البرز در پایان از همه رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان به ویژه محورهای کوهستانی را دارند درخواست کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کرده و سفری خوش را برای خود و خانواده رقم بزنند.

کد مطلب 3681695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها