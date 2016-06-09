۵۷۳ پروژه بخش کشاورزی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق ظهر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: از این تعداد، ۱۵۳ پروژه شاخص و مابقی در زمینه افتتاح بارگاه های زرشک و مکانیزاسیون است.

وی با بیان اینکه افتتاح این پروژه‌ها برای ۱۳۸ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند، اظهار کرد: همچنین برای اجرای این تعداد پروژه میزان، ۲۶۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

ولی پور مطلق افزود: از این میزان، ۶۱ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال اعتبارات دولتی و ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۹ میلیون ریال نیز تسهیلات بانکی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۸ هزار و ۵۵۱ خانوار از مزایای این پروژه‌ها بهره مند می‌شوند، افزود: واحد اجرایی بخش صنایع با ایجاد ۵۸ فرصت شغلی، بیشترین میزان اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه بیرجند با ۲۸ پروژه رتبه نخست افتتاح پروژه ها را دارد، افزود: بهره برداری از این پروژه‌ها برای ۳۰ نفر در بیرجند اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

ولی پور افتتاح کارخانه اکسیر طبس را یکی از پروژه های قابل افتتاح دانست و اظهار کرد: این پروژه با یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان اجرایی شده و برای ۵۵ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

کاهش ۲۵.۷ میلیون متر معکب برداشت آب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به کمبود منابع آبی در استان، اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته نسبت به سال ۹۳، میزان برداشت آب از منابع آبی ۲۵.۷ میلیون لیتر مکعب کاهش داشته است.

ولی پور مطلق ادامه داد: این کاهش با تلاش بهره برداران و مدیریت مناسب کشاورزان در روش های آبیاری محقق شده است.

وی با بیان اینکه ما توان این را داریم که با مصرف صحیح آب، مشکل کم آبی استان را حل کنیم، افزود: در زمینه انتقال آب به استان و کاهش مصرف آب نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

ولی پور مطلق ادامه داد: در سال ۹۴، معادل ۱.۲ برابر سال های گذشته سیستم نوین آبیاری را در ۶۶۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرایی کردیم.

اجرای ۶۹۰ کیلومتر از خط انتقال آب تا پایان سال جاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان ۵۰ میلیارد تومان برای انتقال آب به خراسان جنوبی اختصاص یافت، گفت: ۲۵ میلیارد تومان از این اعتبار در سال مالی ۹۵-۹۴ تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۸۰ کیلومتر از این پروژه اجرایی شده است، افزود: تا پایان سال جاری، ۶۹۰ کیلومتر از خط انتقال آب اجرا می‌شود.

بنا به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، ۳۵۰ کیلومتراز این پروژه در هفته دولت به صورت نمادین افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به سند ملی آب، اظهار کرد: سال گذشته برای این امر، تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان موافت نامه مبادله و ۲۵۰ میلیون تومان نیز محقق شد.

ولی پور مطلق بیان کرد: این اعتبار برای چهار شهرستان بیرجند، سرایان، فردوس و قاین که دارای وضعیت بحرانی هستند، منعقد شده است.