آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد در استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بی نیاز صبح پنجشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اشاره به آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد تیرماه اعلام شد: حسب اصلاحیه قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، زمان تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی ودرآمد املاک ومستغلات همان پایان تیرماه است وتغییری در زمان تسلیم اظهارنامه در این خصوص صورت نگرفته است.

وی زمان تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده فصل بهار ۱۳۹۵ را از تاریخ اول تا ۱۵ تیرماه سالجاری اعلام کردوافزود: بهتر است مودیان نظام مالیات برارزش افزوده جهت جلوگیری از ترافیک خطوط اینترنتی، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۳۹۵ را به روزهای پایانی موکول نکنند.

بی نیاز با اشاره به فرصت طلائی برای بدهکاران مالیاتی در منبع مالیات های مستقیم و ارزش افزوده نیز اظهار داشت: در راستای حفظ کرامت ارباب رجوع وحمایت از تولید وتوجه به رونق اقتصادی در شرایط فعلی برابر مصوبه هیئت دولت و همچنین تفویض اختیار ابلاغی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به استانها، چنانچه بدهکاران مالیاتی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام کنند اداره کل امور مالیاتی می تواند نسبت به بخشوده شدن جرائم قابل بخشش اقدام کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با تاکید بر استفاده از این فرصت طلایی توسط تمام بدهکاران مالیاتی ادامه داد: ایشان با پرداخت اصل بدهی حداکثر تا پایان شهریورماه سالجاری از مزایای بخشودگی جریمه استفاده کنند.

به گفته بی نیاز در بخش مالیات های مستقیم صرافا جرائم قابل بخشش مورد بخشودگی قرار می گیرد ودر بخش ارزش افزوده نیز کلیه جرائم می تواند بخشوده شود.

وی تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تفویض اختیار این بخشودگی جریمه لغو و تفویض اختیار قبلی جایگزین خواهد شد که دامنه بخشودگی آن محدود است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات حقوق بخش دولتی وغیر دولتی در دوماهه اول سالجاری باید با اعمال معافیت مالیاتی سال گذشته بطور علی الحساب محاسبه، کسرو به حساب های مربوط واریز شود، اضافه کرد: پس از تصویب قانون بودجه سالجاری کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سالجاری وچگونگی اعمال وتعدیلات آن اعلام خواهد شد.

بی نیاز گفت: باید با فرهنگ سازی لازم تلاش کنیم تا جایگاه مالیات تبیین شود و از این روی به رشد و توسعه کشور کمک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی جرم است، گفت: عدم پرداخت مالیات، کشور را به پول نفت وابسته می‌کند و این امر سبب عدم شکوفایی و رونق اقتصادی در کشور خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان به نام‌گذاري سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري اشاره ای داشت و گفت: دولت در تلاش است تا بخش عمده بودجه کشور از طريق ماليات تأمين شود.

بی نیاز با اشاره به اهميت اجراي پروژه‌هاي عمراني و نقش آن در رشد و توسعه استان افزود: ضروري است تا با همکاري فعالان اقتصادي، ماليات ابرازي به حساب‌هاي تعيين‌شده در استان واريز شود و درآمدهاي مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ براي هزينه کردن تحقق يابد.

وی در خاتمه تأکید کرد: مالیات مهم‌ترین ابزار ضد تورمی و برای تقویت باز توزیع درآمدها در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.