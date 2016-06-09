۵۷ درصد آب شرب شاهرود هدر می رود/ پروژه آب قطری در دست پیگیری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر پنج شنبه در سومین نشست شورای اداری شاهرود در سال۹۵، به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن اشاره به لزوم برطرف ساختن مشکل آب شرب روستای قلعه آقا عبدالله شاهرود، بیان داشت: این روستا دچار مشکل منابع آبی نیست و تنها رفع مشکل خطوط لوله و انتقال می تواند مشکل آب شرب روستا را برطرف کند.

وی افزود: امیدواریم مسئولان آب و فاضلاب روستایی استان سمنان برای برطرف ساختن مشکلات آب شرب این روستا اقدامات در خور توجهی را انجام دهند چرا که در فصل گرما و ماه مبارک رمضان نیاز تامین آب برای مردم متدین، عالم خیز و شهید پرور قلعه آقا عبدالله بیش از هر زمانی احساس می شود.

آب شرب روستای ابر پیگیری شود

معاون استاندار سمنان با انتقاد از سیستم اداری وزارت نیرو خواستار تعریف مرز خدمتی این نهاد بین روستاهای بالای۲۰ خانوار و زیر این میزان شد و گفت: در سال گذشته مراجعان فراوانی از روستای امیریه برای قطعی مکرر آب شرب به فرمانداری داشتیم که امیدواریم این مهم در سال جاری در نظر گرفته شود.

هاشمی با بیان اینکه به گفته مسئولان آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ۶۰درصد مشکل آب شرب روستای ابر رفع شده است، بیان داشت: دیگر مشکل آبرسانی ما در شهرستان، روستای هدف گردشگری ابر است که امیدواریم در این روستا نیز مسئولان آبفار نگاهی ویژه به تامین آب داشته باشند که اجرای طرح جدید آبرسانی در این روستا اقدامی در خور توجه و قابل تقدیر است.

وی افزود: روستاهای هدف گردشگری شاهرود مانند ابر، می بایست در زمینه تامین زیر ساخت هایی مانند آب شرب، حمایت شوند چرا که سالانه میزبان خیل مسافران و گردشگران داخلی و خارجی هستند لذا زمانی که ۱۱هزار بازدید کننده از روستای ابر در یک نوروز دیدار می کنند، این نشان دهنده ظرفیت این روستا در زمینه گردشگری است که باید نگاه مثبت مسئولان را نیز در پی داشته باشد.

پروژه آب قطری پیگیری شد

رئیس شورای اداری شاهرود درباره پروژه آب قطری نیز، توضیح داد: تا کنون برای این طرح۲۳میلیارد تومان هزینه شده و ۱۱میلیارد تومان دیگر نیز می تواند مشکلات باقی مانده این طرح را رفع سازد اما نکته قابل توجه در این بین آن است که طی جلسه ای که در استانداری گلستان برگزار شده، این طرح آبرسانی به زودی در شاهرود محقق می شود.

هاشمی با اشاره به اینکه اولویت فرمانداری شاهرود، مدیرت منابع آبی است، بیان داشت: سوختن یکی از موتورهای چاه آب شاهرود در هفته گذشته مشکلات قطعی آب شرب را در برخی از شهرک های این شهر به وجود آورد که عدم مدیریت این قبیل حوادث ممکن است مشکل زا باشد لذا همه مدیران متفق القول اولویت را بر مدیریت مصرف قرار داده اند تا بتوانیم از آثار شدید خشکسالی در شهرستان بکاهیم و سپس به دنبال تامین منابع آبی جدید باشیم.

وی افزود: دستگاه هایی که در شهرستان شاهرود دارای چاه آب هستند که از جمله آنها می توان به راه آهن، دانشگاه ها، ارتش و ... اشاره کرد، می بایست در زمان نیاز آب موجود در چاه هایشان را به سمت منابع آب شهری سوق دهند که البته این تعامل و همکاری طی سال های گذشته نیز به خوبی وجود داشته است.

اصلاح شکبه های آب در اولویت مدیران آبفار باشد

معاون استاندار سمنان همچنین یکی دیگر از مشکلات تامین آب شاهرود را خطوط لوله و انتقال دانست و گفت: همانطور که در مقوله اشتغال، اولویت ما باید حفظ وضعیت موجود باشد، در زمینه آب نیز اولویت ما باید حفظ منابع آبی موجود و ارتقاء آنها با تعویض لوله های فرسوده ای که بعضا متعلق به زمان ابتدای انقلاب اسلامی هستند، باشد.

هاشمی با بیان اینکه اصلاح شبکه های فرسوده در شاهرود نیاز است، ابراز داشت: امروزه در حوزه روستایی بالغ بر ۳۶درصد و در حوزه شهری ۲۱درصد آب مصرفی هدر می رود که با تعویض خطوط لوله و انتقال می توان از این میزان کاست.

وی افزود: در سال۹۴، همواره سعی شده است تا با اعتبارات موجود موضوع آب در دستور کار قرار داشته باشد اما اعتبارات ملی می بایست بیشتر به شاهرود و به خصوص حوزه بیارجمند تخصیص یابد تا با مشکلاتی در این زمینه برخورد نکنیم.

۳۶سرمایه گذار در سامانه بهین یاب

رئیس شورای اداری شاهرود با اشاره به ثبت نام ۳۶سرمایه گذار در سامانه بهین یاب ویژه جذب سرمایه گذاران در بخش های مختلف شهرستان، گفت: بهین یاب سامانه ای است که سرمایه گذاران با ثبت نام در آن می توانند در کارگاه های کوچک تا۵۰نیروی کار، یک میلیارد تومان و کارگاه های متوسط بین ۵۰تا ۱۰۰نیروی انسانی سه میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید دریافت کنند.

هاشمی درباره مزایای این سامانه، بیان داشت: جلسات متعددی در سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رفع موانع تولید استان برگزار شده تا بتوانیم راه حلی برای یاری رسانی به صنایع استان، بیابیم که طی آن ثبت نام در این سامانه می تواند دست سرمایه گذار و نیروی کار را در دست یکدیگر بگذارد.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه شورای رفع موانع تولید استان، طرح های اقتصادی که بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند، می توانند از دو میلیارد تومان تسهیلات راه اندازی و تکمیل برخوردار شوند و خوشبختانه از بین سه طرح مصوب شده در شورای رفع موانع تولید برای بررسی راه های کمک رسانی به آنها، دو طرح در شهرستان شاهرود حضور دارند.

کنستانتره راه اندازی می شود

فرماندار شاهرود با بیان اینکه استاندار سمنان با ابلاغ به بانک کشاورزی، موجبات رفع مشکل کنستانتره را رفع ساخته است، گفت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقوله صنایع تبدیلی در زمره آن محسوب می شود، جلسات متعددی با استاندار و مدیران بانک عامل که کنستانتره شاهرود به دلیل بدهی در تملک آن وجود دارد، برگزار شد و خوشبختانه بسیاری از مشکلات این واحد صنعتی بر طرف شده است.

هاشمی درباره آثار سوء خاموش ماندن چراغ کنستانتره توحید شاهرود در سال های اخیر، بیان داشت: طی چهارسال گذشته باغداران شاهرود تولید کننده انگور در مجموع ۱۰۰میلیارد تومان متضرر شده اند چرا که تولید انگور برای ۸۲۰ انگورکار شاهرودی سالانه ۲۵میلیارد تومان ضرر دارد که این از مضرات بسته بودن کارخانه کنستانتره توحید است.

هاشمی بیان داشت: در سال جاری پیش بینی تولید ۸۵هزار تن انگور در شاهرود شده است و اگر این کارخانه همچنان تعطیل باشد در سال جاری نیز مانند سال گذشته باغداران به دلیل کاهش شدید قیمت این محصول، حتی هزینه پرداخت کرایه سردخانه را هم نخواهند داشت.

وی ادامه داد: امیدواریم با همت همه مسئولان ذی ربط بتوانیم مشکل این واحد صنعتی را رفع کنیم چرا که باغداران شاهرودی دیگر توانایی متضرر شدن در سال جاری را ندارند.

نظارت بر بازار شدت یابد

معاون استاندار سمنان همچنین درباره نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان، گفت: متولیان ستاد تنظیم بازار باید بر نحوه تولید و توزیع اقلام مورد نیاز مردم در ماه رمضان به خصوص نان، نظارت ویژه داشته باشند چرا که مردم از متغیر بودن قیمت برخی کالاها و عدم نظارت بر آن گلایه مند هستند لذا نظارت ها باید به گونه ای شکل بگیرد که همه مردم بدانند، ما اجازه سوء استفاده کسی را از بازار نخواهیم داد.

هاشمی درباره سایر رخدادهای شهرستان شاهرود نیز، بیان داشت: بزرگداشت امام جمعه فقید بیارجمند حجت الاسلام رضا احمدی پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد لذا امیدواریم با تجربه برگزاری خوب محافلی از این دست مانند گرامیداشت مقام علمی آیت الله دانش پژوه و ۴۰شخصیت برتر علمی روستای ابرسج در هفته گذشته، بتوانیم شاهد برگزاری باشکوه این مراسم معنوی نیز باشیم.

وی همچنین از ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار تولیدات و واحدهای صنعتی تبدیلی خبر داد و افزود: امیدواریم تا پایان سال آتی شرایط انعقاد قرار داد بین طرف های خارجی مهیا شود.