۱۶ هزار میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور پیش از ظهر پنجشنبه در پانزدهمین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با رویکرد بررسی مسائل فرش کرمان اظهار کرد: شروع کار مجلس دهم را به فال نیک می گیریم و امیدواریم که نمایندگان کرمان تاثیرگذاری بسزایی در این دوره داشته باشند.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان کرمان گفت: به گفته مسئولان کرمان الگویی در زمینه مصوبات، انجام امور و بهره برداری حداکثری از این سفر است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان یادآور شد: مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کرمان توسط استانداری، سازمان‌ها و اتاق بازرگانی پیگیری می ‌شود.

جلال پور با اشاره به انتخاب کرمان به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است و اتاق نیز همکاری لازم در این زمینه را خواهد داشت.

وی با اشاره به عنوان سال جاری و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقدام عملی در زمینه اقتصاد مقاومتی، افزود: جلسات متعددی با طرخ موضوعات متعدد برای احیاء واحدهای صنعتی برگزار شده است.

جلال پور از در نظر گرفته شدن ۱۶ هزار میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: واحدهای نیمه تعطیل می توانند با استفاده از این ظرفیت بار دیگر پویا شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: پیش بینی می شود این مبلغ تا پایان تابستان تا ۵۰ هزار میلیارد تومان ارتقاء پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه کارهای خوبی در زمینه بانک ها صورت گرفته است، گفت: با وجود شرایط کنونی با اقدامات صورت گرفته سرمایه بانک ها افزایش پیدا می کند و به دنبال آن می توان مبلغ در نظر گرفته شده برای واحدهای صنعتی را تامین کرد.

جلال پور نقدینگی را تنها مشکل واحدهای صنعتی ندانست و افزود: باید به دنبال حل مابقی مشکلات این واحدها نیز بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه مجموعه کشور به دنبال حل مسائل اقتصادی کشور و بنگاه هاست، اظهار کرد: امیدواریم نیمه دوم سال جاری واحدهای صنعتی را با ظرفیت کارایی و اشتغال بیشتر مشاهده کنیم.