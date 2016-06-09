فرماندار شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش و جایگاه کتاب در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه گفت: هزینه کردن در فرهنگ سرمایه گذاری بلند مدت است و کتاب و کتاب خوانی از ابزار ارتقای فرهنگ است.
حمزه اعتماد افزود: باید با مطالعه دقیق و همفکری کارشناسان امر کتاب و کتابخوانی، راهکارهای مناسب برای ترغیب و تشویق مردم به کتابخوانی اندیشیده شود.
فرماندار شهرستان دیر با اشاره به برگزاری جشنواره رضوی، گفت: می بایست با تبلیغ و تشویق زمینه مناسبی را برای حضور همه در این جشنواره فراهم شود و خانوادهها نیز حضوری فعال داشته باشند.
اعتماد اظهار داشت: کتاب از موثرترین ابزارها برای ارتقای آگاهیهای عمومی و تولید فکر و اندیشه به شمار میرود و تلاش در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ضروری است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی همزمان با دهه کرامت در شهرستان دیر خبر داد.
سیدمحمدمهدی موسوی کراماتی با بیان اینکه جشنواره کتابخوانی رضوی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار خواهد شد، گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی هر سال به مناسبت سالروز میلاد حضرت علی بن موسیالرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: این جشنواره علاوه بر ترویج سیره و فرهنگ رضوی سبب آشنایی بیشتر کودکان، نوجوانان و خانوادهها با سبک زندگی رضوی میشود که این مهم نیز در راستای هدف نهایی نهاد مبنی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
موسوی کراماتی گفت: دوست مهربان کبوترها نوشته مجید ملامحمدی، اعترافات غلامان نوشته حمیدرضا شاه آبادی، و امام علی بن موسی الرضا(ع) زندگانی و سیره، از جمله منابع مسابقه کتابخوانی در این جشنواره است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دیر با بیان اینکه کتاب ها برای گروههای مختلف سنی انتخاب شده است تا تمامی افراد بتوانند با توجه به سن و توانمندی خود در مسابقه شرکت کنند، افزود: نحوه شرکت مسابقه کتابخوانی رضوی از طریق خرید کتاب از کتابخانههای عمومی و دانلود کتابها از طریق وب سایت http://www.iranpl.ir است.
سیدمحمدمهدی موسوی کراماتی در خصوص چگونگی شرکت در مسابقه گفت: علاقه مندان به شرکت در مسابقه می توانند پاسخنامه های خود را تا تاریخ ٢٠ تیرماه ٩۵ به کتابخانه های عمومی تحویل داده یا به آدرس الکترونیک razavi@iranpl.ir ارسال کنند.
نظر شما