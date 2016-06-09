جلوگیری از نفوذ اقتصادی و فرهنگی دشمن با «جهاد کبیر» محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر پنجشنبه در دیدار جمعی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، بر حفظ منابع طبیعی تأکید و اظهار کرد: طبق دستورات دینی باید منابعی که خداوند در اختیار ما قرار داده است را به اهلش بسپاریم و آن را برای نسل‌های پس از خودمان به خوبی حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بندگان اجرای اراده الهی را هدف خود قرار دهند، خداوند راه را به آن‌ها نشان می‌دهد، مسیر را هموار می‌کند و همواره حامی حرکت معنوی آن‌ها خواهد بود.

امام‌جمعه قزوین با تأکید بر این‌که نتیجه عمل هر کسی متوجه خود اوست، افزود: خداوند انسان را عمله کسی نمی‌داند بلکه خود انسان برای خداوند موضوع است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان این‌که انسان نباید عمله کسی باشد، اضافه کرد: اگر می‌خواهیم کارها برکت داشته و اثرگذار شوند باید با محوریت عبادت خداوند انجام شود و اگر این مسیر را دنبال کنیم برکاتی نصیبمان می‌شود که نتیجه‌اش بیش از آمار و ارقام دنیایی است.

وی ادامه داد: خداوند فرموده آن‌هایی که در راه ما تلاش می‌کنند هر چه جلوتر بیایند راه برایشان هموارتر می‌شود، اتخاذ این مسیر برکات فراوانی را نصیب انسان می‌کند و انقلاب ما نیز این‌گونه به پیروزی رسید.

آیت‌الله عابدینی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری در خصوص جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد کبیر خاطرنشان کرد: جنگ و مبارزه با دشمن جهاد اصغر است که نمونه آن را در جنگ تحمیلی مشاهده کردیم، مبارزه با نفس جهاد اکبر است که بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از رویارویی با دشمن است و حفظ استقلال در مقابل دشمن و جلوگیری از سیطره و نفوذ اقتصادی و فرهنگی دشمن نیز جهاد کبیر است که بین جهاد اصغر و جهاد اکبر قرار دارد.

امام‌جمعه قزوین با بیان این‌که ماه مبارک رمضان فرصتی برای تقویت بنیان‌های اعتقادی و ایمانی است، اظهار کرد: ماه مبارک رجب و شعبان انسان را برای ورود به ماه مبارک رمضان مهیا می‌کند و بیش از نیمی از ماه رمضان نیز انسان را آماده لیله‌القدر می‌کند.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که برهه‌هایی از سال به سال تجاری و تحصیلی نامگذاری شده است، سال انسانی نیز با لیله‌القدر آغاز می‌شود و باید تلاش کنیم از این فرصت ارزشمندی که خداوند در اختیار انسان قرار می‌دهد بیشترین بهره را ببریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ارتباط و اعتماد به خدا، بررسی اعمال گذشته و تعیین چشم‌انداز آینده را از کارهای مهمی دانست که باید در شب قدر انجام دهیم.

آیت‌الله عابدینی با بیان این‌که هر خیری در شب قدر نازل می‌شود، اظهار کرد: مسئولان تلاش کنند از فرصت ماه مبارک رمضان و شب قدر در جهت بررسی اقدامات گذشته استفاده کرده و اقدامات اشتباه را اصلاح و کارهای درست را تقویت کنند.

نیاز علی ابراهیمی پاک، رییس جهاد کشاورزی هم در این دیدار اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رهبری بر تقویت اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی، سازمان جهاد کشاورزی برنامه‌های خود را با محوریت تقویت این حوزه برنامه‌ریزی کرده و افزایش ضریب خوداتکایی محصولات کشاورزی، افزایش بهره‌وری و توجه به مقوله آب و منابع طبیعی را از اهداف مهم این سازمان است.