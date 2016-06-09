۵۴۰ کودک بدسرپرست در گیلان در خانواده های دیگر جایگزین شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پارسی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان ظهر پنج شنبه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مأموریت های اصلی سازمان بهزیستی پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

وی توسعه انسانی را زیربنای هر کشوری دانست و افزود: باید به کودکان به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور توجه ویژه شده زیرا آنها بیش از بزرگسالان در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.

شناسایی ۸۴ کودک کار در رشت

مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه سازمان بهزیستی وظیفه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را برعهده دارد، گفت: در سال ۹۳مرکز حمایتی و آموزشی کودک و خانواده در جهت حمایت از کودکان کار در اداره کل بهزیستی استان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به شناسایی ۸۴ کودک کار در رشت خاطرنشان کرد: متاسفانه اکثرا این کودکان بدسرپرست بوده و به دلیل فقرمالی مجبور به کار هستند.

پارسی در ادامه با بیان اینکه ۵۲ درصد این کودکان دارای پدران معتاد هستند، تصریح کرد: حمایت از کودکان کار دراین مرکز به صورت سرپایی است نه اقامتی.

به گفته این مسئول در این مرکز خدمات تحصیلی برای کودکان بازمانده از تحصیل، ارتقای مهارت های مطالعه، تدریس خصوصی و گروهی، ارتقای مهارت های هنری و زندگی کودکان انجام می شود.

۳۵ درصداز کودکان در معرض خشونت و آسیب اجتماعی

وی با اشاره به بازگرداندن ۱۱ کودک شناسایی شده و تحت آموزش این مرکز به آغوش خانواده اظهار کرد: ۱۵ درصد خانواده این کودکان تحت پوشش بهزیستی، ۱۰ درصد کمیته امداد و ۷۵ درصد نیز تحت پوشش هیچ سازمانی نیستند.

مدیرکل بهزیستی گیلان ۳۵ درصد از کودکان کار را در معرض خشونت عنوان کرد و گفت: متاسفانه گرایش به مواد مخدر، سوءاستفاده افراد سودجو و آسیب های اجتماعی بخشی از خطراتی است که این کودکان را تهدید می کند.

به گفته این مسئول با تلاش ها و اقدامات حمایتی انجام شده توسط بهزیستی ۱۲ درصد از این کودکان از چرخه کار خارج شده اند.

پارسی ادامه داد: خدمات مرکز حمایتی فقط در مرکز استان انجام شده و تلاش می کنیم تا با حمایت خیران، امسال کودکان کار در شهرستان های آستارا، انزلی و لاهیجان نی زشناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند.

وی همچنین به جایگزینی ۵۴۰ کودک بدسرپرست و بی سرپرست در خانواده دیگر اشاره و خاطرنشان کرد: ۲۳۰ کودک نیز در ۱۶ خانه شبانه روزی در سطح استان تحت حمایت بهزیستی هستند.